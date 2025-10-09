giovedì 9 Ottobre 2025
20.3 C
Palermo
Palermo Cronaca

RSA Palermo: Interdizione e Sequestri per Sfruttamento e Irregolarità

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’operazione delle Fiamme Gialle, orchestrata dal comando provinciale di Palermo su impulso della Procura, ha portato all’esecuzione di un provvedimento di interdizione degli accessi all’attività imprenditoriale a due figure apicali e al sequestro di ingenti risorse finanziarie, pari a circa centomila euro, e di un immobile di proprietà.

L’inchiesta, innescata da segnalazioni riguardanti una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) situata nel territorio palermitano, ha svelato un quadro allarmante di gravi irregolarità e violazioni che compromettono la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili.
Le indagini, condotte con scrupolosa attenzione e metodo investigativo avanzato, hanno portato alla luce un sistema di sfruttamento del lavoro, caratterizzato dall’impiego di personale non dichiarato e sottopagato, con una palese trascuratezza nei confronti del benessere e della dignità degli anziani ospiti.
L’analisi documentale e le testimonianze raccolte hanno evidenziato una carenza strutturale di personale qualificato, privo delle competenze sanitarie e assistenziali necessarie per fornire un’assistenza adeguata e personalizzata.
Il sistema, evidentemente finalizzato a massimizzare il profitto a discapito del rispetto delle normative vigenti, ha generato una serie di illeciti che spaziano dalla manovra fraudolenta in materia di lavoro – con l’impiego di cinque lavoratori in nero o con contratti irregolari e l’omessa trasmissione degli adempimenti documentali – alla violazione sistematica dei principi fondamentali del diritto del lavoro, come la corretta retribuzione, la regolamentazione dell’orario lavorativo, la concessione di periodi di riposo obbligatori, ferie e aspettative, e, non ultimo, il mancato versamento dei contributi previdenziali e degli oneri accessori.

Particolarmente grave si è rivelata la profonda trascuratezza in materia di sicurezza sul lavoro, con evidenti rischi per l’incolumità fisica e la salute degli operatori e degli ospiti della struttura.
La scoperta di queste gravi irregolarità ha determinato l’emissione dei provvedimenti cautelari e del sequestro, finalizzati a preservare il patrimonio della collettività e a garantire la continuità dell’assistenza agli anziani.
Per assicurare la continuità del servizio e la tutela dei diritti degli ospiti, è stato nominato un commissario ad acta, con il compito di vigilare sulla gestione della RSA e di coordinare le attività volte a ripristinare standard di qualità e sicurezza adeguati, in linea con le normative vigenti e con i principi fondamentali di umanità e rispetto della persona.
L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di contrasto agli abusi e alle irregolarità nel settore dell’assistenza agli anziani, evidenziando la necessità di un controllo più rigoroso e di una maggiore attenzione alla tutela dei diritti dei soggetti più fragili.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved