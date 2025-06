Sanità Siciliana: Mobilitazione in Piazza Contro una Crisi Profonda

La recente mobilitazione a Palermo ha acceso i riflettori su una crisi profonda che erode il tessuto della sanità siciliana, una crisi non solo di risorse, ma soprattutto di priorità e di etica pubblica. Il messaggio che emana dalla piazza, un grido condiviso da cittadini, associazioni, e forze politiche progressiste, è un rifiuto categorico di una gestione che antepone interessi privati a vite umane.L’attesa estenuante per esami diagnostici cruciali, come i referti istologici, che si protrae per mesi, si configura come una tragedia silenziosa, un contorno amaro alla scoperta di patologie in fase avanzata. Questa dilazione inaccettabile non è un mero disservizio, ma una negligenza che si traduce in diagnosi tardive, trattamenti meno efficaci e, in molti casi, in una perdita irreparabile di opportunità terapeutiche.La denuncia si fa ancora più stringente quando si mette in relazione questo quadro con la vertiginosa escalation degli appalti pubblici in Sicilia, un sistema opaco dove gli interessi economici di comitati di affari sembrano intessere una rete che soffoca la sanità pubblica. Non si tratta di una semplice accusa di corruzione, ma di una messa in discussione del modello stesso di governance che orienta le scelte in campo sanitario.Le recenti decisioni del governo nazionale, con il taglio di 140 milioni destinati alla sanità siciliana nel quadro del PNRR, amplificano ulteriormente la gravità della situazione. Questa riduzione di risorse, in un contesto già di per sé critico, rivela una priorità distorta, una volontà di deflazionare gli investimenti in un settore vitale per il benessere della comunità.Il movimento 5 Stelle, affiancato da Pd, Avs, Cgil e una miriade di gruppi civici, invita a una riflessione radicale sull’operato della classe politica attuale. L’accusa di costruire sistemi clientelari non è un’imputazione vaga, ma un’analisi puntuale di un modus operandi che premia la logica dell’interesse particolare a discapito del bene comune. La sanità pubblica non deve essere concepita come una risorsa da sfruttare, ma come un diritto inalienabile da garantire a ogni cittadino.L’impegno programmatico è chiaro: nessun compromesso con la logica del comitato d’affari, nessun patto che possa compromettere la trasparenza e l’efficienza del sistema sanitario. Si propone un nuovo patto, un accordo esplicito con la cittadinanza, basato sulla responsabilità, la competenza e l’utilizzo intelligente delle risorse disponibili. I fondi necessari per migliorare radicalmente il sistema sanitario esistono, è la volontà politica a mancare. La sfida, ora, è dimostrare che una gestione trasparente e orientata al cittadino può restituire dignità e funzionalità a un sistema sanitario in ginocchio, trasformando l’emergenza in un’opportunità di riscatto per la Sicilia e per l’intera nazione. La mobilitazione odierna non è solo una protesta, ma l’inizio di un percorso verso un futuro di equità e salute per tutti.