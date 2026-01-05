Schifani a Palermo: via a un piano sicurezza per San Filippo Neri

La visita del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla chiesa di San Filippo Neri a Palermo, non rappresenta un semplice gesto di vicinanza, ma l’avvio di un percorso strutturato per affrontare un’emergenza che affonda le radici in dinamiche complesse e radicate nel tessuto sociale.

L’intimidazione subita dal parroco, don Giovanni Giannalia, e dalla comunità parrocchiale, culminata in atti di violenza come colpi di arma da fuoco, sono il sintomo di una più ampia crisi di legalità e convivenza civile che necessita di risposte mirate e coordinate.

Il Presidente Schifani ha espresso la volontà di trascendere la mera manifestazione di solidarietà, focalizzandosi sull’ascolto attivo e sulla ricerca di soluzioni concrete, in un dialogo costruttivo con tutte le figure istituzionali coinvolte.

La presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Luciano Magrini, e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine testimonia l’importanza cruciale del coordinamento tra le autorità civili e militari nell’affrontare tali situazioni.

Riconoscendo che la risoluzione di queste criticità non può essere perseguita da un singolo attore, il Presidente ha annunciato la convocazione di un tavolo operativo permanente.

Questo organismo, che vedrà la partecipazione di tutti gli enti locali, a partire dal Comune di Palermo, avrà il compito di elaborare e attuare un piano d’azione integrato, focalizzato prioritariamente sul potenziamento della sicurezza attraverso un ampliamento capillare del sistema di videosorveglianza, supportato dall’innovativa centralina operativa che sarà inaugurata a breve.

Questa infrastruttura tecnologica non si configura come una misura isolata, ma come parte integrante di una strategia più ampia, volta a restituire alla comunità un senso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

Al di là dell’immediato potenziamento della sicurezza, il Presidente Schifani ha sottolineato la necessità di interventi strutturali di lungo periodo, capaci di innescare un processo di rigenerazione urbana e sociale profonda.

Questi interventi dovranno concentrarsi su elementi strategici come le scuole, le infrastrutture pubbliche e gli spazi di aggregazione, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, la creazione di opportunità e la riconquista di un senso di appartenenza e orgoglio civico.

L’incontro con i militari della stazione dei Carabinieri di San Filippo Neri ha rappresentato un momento di riconoscimento e apprezzamento per l’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio, sottolineando il loro ruolo imprescindibile nella tutela della legalità e nella difesa dei diritti dei cittadini.

Questo gesto simbolico ha voluto esprimere la gratitudine dell’intera comunità siciliana per il servizio reso, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini e alimentando la speranza di un futuro più sicuro e prospero per tutti.

La risposta all’emergenza non è solo una questione di sicurezza, ma un investimento nel futuro della comunità.