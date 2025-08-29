Scuderi al comando: una donna guida il Sesto Reparto Aosta.

La storia militare siciliana si arricchisce di un capitolo significativo: il Tenente Colonnello Alessandra Scuderi assume il comando del Sesto Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, un’unità cruciale della Brigata Meccanizzata “Aosta” di stanza a Messina.

Questo passaggio di consegne, celebrato nella caserma Crisafulli Zuccarello, segna un’occasione di riflessione sull’evoluzione del ruolo femminile all’interno delle Forze Armate Italiane e sull’importanza strategica del reparto che le viene affidato.

Nata e cresciuta a Catania, il Tenente Colonnello Scuderi, quarantuno anni, ha tracciato un percorso accademico ed educativo esemplare, culminato nell’ammissione all’Accademia Militare di Modena, prestigioso istituto che l’ha formata attraverso un rigoroso ciclo di studi primari, secondari e superiori presso le scuole Nazario Sauro, Federico de Roberto e il Liceo Scientifico Principe Umberto.

Questo solido background culturale e intellettuale ha fornito le basi per la sua successiva carriera militare, caratterizzata da impegno, competenza e dedizione al servizio della Patria.

La cerimonia di avvicendamento, presieduta dal Generale di Brigata Pasquale Spanò, Comandante della Brigata “Aosta”, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e religiose del territorio messinese, testimoniando il profondo legame tra l’Esercito e la comunità locale.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha onorato con la sua presenza, insieme a rappresentanti di associazioni combattentistiche e d’arma, sottolineando il valore storico e il significato simbolico del momento.

Nel suo discorso di commiato, il Tenente Colonnello Lo Giudice ha espresso profonda gratitudine e orgoglio per il lavoro svolto durante i suoi due anni di comando, ricordando le intense attività operative e di addestramento che hanno plasmato il reparto.

Un riconoscimento doveroso al personale che ha condiviso con lui questo percorso, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della coesione per il successo delle missioni.

Il Sesto Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, ora sotto il comando del Tenente Colonnello Scuderi, riveste un ruolo essenziale all’interno della Brigata Meccanizzata.

L’unità funge da spina dorsale operativa, garantendo la piena funzionalità del comando della grande unità da combattimento, attraverso la gestione logistica e la comunicazione strategica.

L’assegnazione recente della Bandiera di Guerra rappresenta un riconoscimento formale del suo valore, elevando il reparto a un rango paritetico rispetto agli altri reparti di combattimento dislocati a Messina, Catania, Palermo e Trapani.

Questo significativo traguardo sottolinea la crescente importanza delle funzioni di supporto e comando nel contesto delle operazioni militari moderne, sempre più complesse e tecnologicamente avanzate.

La nomina del Tenente Colonnello Scuderi simboleggia, inoltre, un passo avanti verso una maggiore inclusione e valorizzazione del ruolo femminile all’interno dell’Esercito Italiano, un’istituzione in continua evoluzione per rispondere alle sfide del futuro.