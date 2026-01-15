Scuole siciliane al freddo: emergenza riscaldamento e appello alla responsabilità

Emergenza termica nelle scuole siciliane: tra inadeguatezze strutturali, disservizi cronici e un appello alla responsabilità istituzionaleLa recente ondata di freddo ha messo a fuoco una problematica strutturale e persistente che affligge il sistema scolastico siciliano: l’inadeguatezza degli impianti di riscaldamento.

Un quadro drammatico, che si manifesta con aule gelide, stufette elettriche come unica soluzione e studenti costretti a sopportare temperature inaccettabili.

L’episodio più emblematico è accaduto nel plesso Nicolò Turrisi dell’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana a Palermo, dove una bambina di quattro anni ha manifestato evidenti sintomi di ipotermia, evidenziando la gravità della situazione e la vulnerabilità dei più piccoli.

Il dirigente scolastico Giuseppe Carlino denuncia una situazione di estremo disagio, frutto di anni di negligenza e di un sistema di gestione immobiliare scolastico inefficiente.

Il plesso, ospitato in un edificio storico, è afflitto da soffitti alti che accentuano la dispersione termica e da un’assenza cronica di riscaldamento, dovuta a una pompa guasta da sostituire ad un costo stimato di 90.000 euro.

La mancanza di una soluzione definitiva, nonostante le numerose segnalazioni, testimonia un vuoto di programmazione e un’incapacità di affrontare le criticità in modo proattivo.

La situazione del plesso Turrisi è solo la punta dell’iceberg.

I sindacati, Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo, hanno lanciato l’allarme su un numero crescente di istituti, denunciando impianti obsoleti, assenti o parzialmente funzionanti.

L’Istituto superiore Borsellino versa in condizioni simili, mentre l’Istituto Gioeni Trabia è privo di qualsiasi impianto di riscaldamento.

L’elenco delle criticità si estende oltre il Palermitano, come testimoniato dall’intervento del deputato regionale Carlo Gilistro, che ha interrotto i lavori dell’Assemblea regionale siciliana per denunciare le condizioni disumane a cui sono costretti gli studenti in provincia di Siracusa, costretti a frequentare le aule a temperature inferiori ai 6 gradi.

L’assessore comunale all’Istruzione, Aristide Tamajo, ha promesso interventi rapidi, minimizzando il numero di istituti coinvolti.

Tuttavia, anche un singolo caso di disagio deve essere affrontato con senso di responsabilità, sottolineando la necessità di un cambio di paradigma nella gestione delle scuole.

L’annuncio di un sopralluogo presso il plesso Turrisi, seppur positivo, non risolve la problematica strutturale che affligge l’intero sistema scolastico regionale.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla capacità di allocazione delle risorse e sulla governance del sistema scolastico.

La necessità di un piano pluriennale di riqualificazione energetica degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire ambienti di apprendimento sicuri, salubri e confortevoli, appare imprescindibile.

È imperativo che le istituzioni regionali e comunali si assumano la piena responsabilità di questo disagio, abbandonando approcci emergenziali e adottando soluzioni definitive, durature e sostenibili.

Il diritto allo studio non può essere compromesso da condizioni ambientali inaccettabili.