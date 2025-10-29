Sequestro da 3 milioni a un calabrese: frodi Ponzi transnazionali

Un’operazione di portata internazionale, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e supportata da Eurojust, ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro, colpendo un individuo calabrese sospettato di autoriciclaggio, truffa e attività finanziaria abusiva.

L’azione, innescata da una complessa rete di frodi strutturate secondo lo schema Ponzi, evidenzia come la criminalità organizzata sia in grado di sfruttare la globalizzazione finanziaria per occultare proventi illeciti.

L’indagine, scaturita da nove denunce preliminari, si è rivelata un’esplorazione approfondita di un articolato sistema societario, orchestrato dal principale indagato.

Questo sistema, caratterizzato da una miriade di società, molte delle quali costituite all’estero, aveva la funzione di riciclare i capitali derivanti dalle attività fraudolente e di mascherare la reale provenienza dei fondi raccolti.

Le società, descritte come “di facciata”, celavano la vera natura delle operazioni finanziarie, fungendo da mero involucro per nascondere le attività illecite.

Il quadro investigativo si colloca all’interno di un’indagine precedente, avviata nel 2021 dalla Guardia di Finanza, che aveva già fatto emergere l’esistenza di un’associazione a delinquere dedita all’abusivismo finanziario e alla raccolta illecita di risparmi.

In quel contesto, tre individui erano stati individuati come responsabili di aver ingannato diversi risparmiatori, promettendo rendimenti ingenti su investimenti fittizi, con la piena consapevolezza che le vittime non avrebbero mai recuperato il capitale investito né percepito gli interessi promessi.

L’operazione attuale ha consentito di tracciare un patrimonio disperso in undici paesi (Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Spagna), in cui sono stati individuati beni mobili, depositi bancari e ben quarantaquattro conti correnti, alcuni dei quali di natura virtuale.

Per immobilizzare tali risorse, sono stati trasmessi ai paesi interessati i “Freezing Certificates”, strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale che equivalgono al provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale italiano.

L’inchiesta mette in luce la sofisticazione delle tecniche di riciclaggio utilizzate dalla criminalità organizzata, che si avvale di un intricato labirinto societario e di una vasta rete di conti bancari esteri per occultare le proprie attività.

Il coordinamento internazionale, facilitato da Eurojust, è stato cruciale per l’efficacia dell’azione, dimostrando l’importanza della collaborazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità finanziaria e alla protezione dei risparmiatori.

L’azione segna un passo avanti nella perseguibilità di reati che, per loro natura, trascendono i confini nazionali.