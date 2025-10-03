Sicilia in Piazza: 150.000 per Gaza, un Grido di Pace

In un’isola che pulsa di storia e di coscienza civile, la Sicilia si è levata in un grido unanime, un’onda di persone che ha inondato le piazze delle principali città, superando le stime iniziali e raggiungendo un numero stimato di oltre 150.000 manifestanti.

La mobilitazione, orchestrata in risposta agli eventi tragici che affliggono la regione di Gaza, si configura non come una mera protesta, ma come un atto di difesa dei principi fondanti della Repubblica Italiana e un appello urgente alla responsabilità internazionale.

Le parole del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, durante l’evento, hanno incanalato la rabbia e la frustrazione di una comunità profondamente turbata dalle immagini di distruzione e sofferenza che giungono dal Medio Oriente.

La protesta non è un capriccio per prolungare il fine settimana, bensì una presa di posizione netta contro la violenza e l’ingiustizia, un monito contro la deriva di una politica estera accondiscendente e silente di fronte al dramma umanitario in atto.

La richiesta di un immediato cessate il fuoco a Gaza non è una semplice rivendicazione, ma un imperativo morale.

L’ostruzione degli aiuti umanitari, che alimentano la sofferenza della popolazione civile, è un atto inaccettabile che viola i principi fondamentali del diritto internazionale.

La Sicilia, terra di emigrazione e di accoglienza, non può rimanere indifferente di fronte a tale sofferenza.

Parallelamente, la mobilitazione si configura come un’occasione per riaffermare il diritto alla autodeterminazione del popolo palestinese e la necessità che l’Italia riconosca formalmente lo Stato di Palestina, un atto che rappresenterebbe un segnale tangibile di speranza e di sostegno alla pacifica convivenza.

L’eco della protesta siciliana si estende ben oltre il contesto locale, lanciando un chiaro avvertimento: l’Italia non può continuare a essere complice di una politica che privilegia gli interessi economici e strategici a discapito dei diritti umani e della pace.

L’economia di guerra, alimentata da conflitti e dalla corsa agli armamenti, rappresenta un fardello insostenibile, un drenaggio di risorse che impoverisce soprattutto le aree più vulnerabili del Paese, come il Mezzogiorno, già penalizzate da decenni di sottosviluppo e marginalizzazione.

La manifestazione palermitana, e le sue controparti nelle altre città siciliane, è dunque un atto di resistenza civile, un appello alla responsabilità politica e un invito a un ripensamento profondo dei valori che devono guidare l’azione dell’Italia nel mondo.

Un grido di speranza che si leva dalla Sicilia, un’isola che ha sempre saputo interpretare i segni dei tempi e battersi per un futuro di giustizia e di pace.

È un messaggio chiaro: la Sicilia non accetta provocazioni, ma si erge a baluardo di valori condivisi e di un’etica che non può prescindere dalla difesa della dignità umana e dalla ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti.