Sicilia, motore di crescita: supera Italia e Europa

La ripresa post-pandemica ha disegnato un panorama economico nazionale eterogeneo, ma la Sicilia emerge come fulcro di una crescita vigorosa, superando ampiamente la media nazionale e quella europea.

Secondo le proiezioni della Cgia di Mestre, la crescita del Prodotto Interno Lordo reale siciliano dal 2019 al 2025 si attesta al 10,9%, un dato che la pone significativamente al di sopra di quella di altre regioni italiane e dei principali paesi dell’Area Euro.

La Francia ha registrato un aumento del 5%, la Germania solo lo 0,2%, mentre la Spagna, con un +10%, si avvicina alla performance siciliana.

Questa dinamica positiva non è un fenomeno isolato, ma il risultato di una complessa interazione di fattori, che hanno visto convergere stimoli governativi e propensioni strutturali.

Il Superbonus 110%, la Zona Economica Speciale Unica e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno agito da catalizzatori, innescando un’ondata di investimenti nei settori chiave dell’economia siciliana: costruzioni, turismo e industria manifatturiera.

Questi comparti, tradizionalmente cruciali per l’isola, hanno beneficiato in pieno di questo impulso, generando un circolo virtuoso di crescita e occupazione.

L’analisi provinciale rivela una disparità significativa all’interno della regione.

Siracusa si distingue con un’impressionante variazione positiva del 44,7% nel PIL reale, testimoniando una capacità di resilienza e adattamento particolarmente marcata.

Caltanissetta (+13,5%), Milano (+12,9%), Taranto (+12,6%) e Teramo (+12,1) seguono a ruota, evidenziando una ripresa generalizzata, ma con intensità variabile a seconda delle specificità territoriali e dei modelli economici locali.

Il quadro nazionale, a sua volta, riflette una ripartizione geografica differenziata.

Il Mezzogiorno nel suo complesso ha mostrato una crescita dell’8,1%, trainata dalla Sicilia, mentre il Nordovest si è attestato al +7,2%, seguito dal Nordest (+5) e dal Centro (+3,8).

Tuttavia, persistono aree di fragilità, con 107 province su scala nazionale che faticano ancora a recuperare le perdite subite durante la pandemia.

Il divario economico tra le regioni italiane rimane una sfida strutturale, con profonde differenze nel reddito pro capite.

A livello nazionale, il reddito pro capite nel Nord raggiunge i 46.817 euro, mentre nel Mezzogiorno si attesta a 25.637 euro.

Questa disparità, sebbene mitigata dalla crescita siciliana, richiede politiche mirate per promuovere una convergenza duratura e ridurre le disuguaglianze.

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea come i dati della Cgia di Mestre, supportati da analisi di istituzioni autorevoli come Bankitalia, Istat, Unioncamere, Svimez e The European House – Ambrosetti, confermino la leadership siciliana in termini di crescita economica.

Il calo significativo delle ore di cassa integrazione, unitamente all’aumento delle entrate tributarie, all’azzeramento del disavanzo, alla crescita delle imprese e dell’occupazione, testimoniano l’efficacia delle politiche economiche implementate dalle precedenti amministrazioni regionali di centrodestra, proiettando un futuro di crescita sostenibile e prosperità.

La volontà di proseguire in questa direzione con determinazione, consolidando i risultati raggiunti e affrontando le sfide strutturali ancora aperte, rappresenta la chiave per un percorso di sviluppo inclusivo e duraturo.