Sicilia Pioniera: Lavoro e Dignità per Vittime di Femminicidio

Dignità Ritrovata: La Sicilia Pioniere nell’Inclusione Lavorativa delle Vittime di Violenza e Figlie di Vittime di FemminicidioLa Regione Siciliana inaugura un modello innovativo di protezione sociale e reinserimento lavorativo, assumendo Barbara Bartolotti e P.

D.

L.

, donne segnate da gravi aggressioni che hanno lasciato indelebili cicatrici sul loro volto.

Questa storica decisione, resa possibile dalla legge regionale 3/2024, segna un punto di svolta per l’intera nazione, testimoniando un impegno concreto a favore delle donne vittime di violenza e dei figli di donne perse a causa di femminicidio.

La legge, resa retroattiva grazie a un’azione governativa mirata, garantisce l’assunzione prioritaria per coloro che risiedono in Sicilia e rientrano nei limiti delle risorse disponibili, offrendo una via di speranza e ricostruzione personale.

Questa iniziativa non solo fornisce un’opportunità lavorativa, ma rappresenta un atto di giustizia e solidarietà verso coloro che hanno subito traumi profondi, spesso relegati ai margini della società.

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea con orgoglio il ruolo di avanguardia della Sicilia, auspicando che altre regioni seguano il suo esempio, promuovendo una cultura del rispetto, della dignità e del contrasto incondizionato alla violenza.

L’assessore alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, evidenzia la sensibilità e la lungimiranza del governo regionale nell’aver introdotto la retroattività, estendendo la protezione anche a coloro che avevano subito aggressioni prima dell’entrata in vigore della legge.

Questo atto amministrativo e morale si configura come un tassello fondamentale nella lotta contro la violenza di genere, un percorso tortuoso che richiede non solo interventi repressivi, ma soprattutto azioni concrete volte a sostenere le vittime, a restituire loro la dignità perduta e a favorire il loro reinserimento in una vita sociale e lavorativa piena e significativa, offrendo un futuro possibile al di là del trauma subito.

Un segnale forte, un passo avanti verso una società più giusta e inclusiva.