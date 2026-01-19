Sicilia sotto ciclone: emergenza rossa, scuole chiuse e trasporti sospesi

La Sicilia si prepara a resistere all’impatto di un potente ciclone mediterraneo, il cui culmine è previsto per domani, con un quadro di emergenza che impone una risposta coordinata e misure di protezione diffusa.

L’allerta, elevata a codice rosso in quasi tutte le province – un segnale di gravità che raramente si verifica – e a codice arancione nelle aree centrali, riflette la potenziale devastazione attesa, caratterizzata da venti impetuosi, mareggiate significative e intensi temporali.

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che descrive una situazione di particolare vulnerabilità, accentuata dal versante orientale dell’isola, dove l’impatto sarà più diretto e severo.

Tuttavia, anche le zone centrali mostrano segni di preoccupazione, mentre la porzione occidentale, pur con un impatto minore, non è esente da rischi.

Per garantire la sicurezza della popolazione, i sindaci dei 391 comuni siciliani hanno attivato ordinanze che dispongono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Oltre a questo provvedimento, è stata disposta la sospensione delle attività in ville, parchi pubblici, impianti sportivi e siti archeologici, luoghi potenzialmente esposti a pericoli.

L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di limitare al minimo gli spostamenti, evitando viaggi non essenziali.

La situazione in provincia di Messina, uno dei territori più esposti, è oggetto di particolare attenzione.

Il sindaco Federico Basile, in stretto contatto con il Centro Operativo Comunale, ha delineato un piano di gestione dell’emergenza, annunciando un contatto preventivo con gli abitanti delle aree sud della città, invitandoli a considerare la possibilità di un temporaneo trasferimento in luoghi più sicuri.

Particolare vulnerabilità è stata riscontrata in aree come Giampilieri, Mili Moleti e Ponte Schiavo, dove la combinazione di fattori geomorfologici e l’intensità prevista del maltempo amplificano il rischio idrogeologico.

In segno di proattività, è stato predisposto un piano di assistenza che include l’allestimento del PalaMili come struttura di accoglienza per le persone che necessitano di un rifugio.

Parallelamente, sono state avviate iniziative per offrire protezione anche alle persone senza dimora abituale.

Le ripercussioni del ciclone si estendono anche al sistema dei trasporti.

In conseguenza dell’allerta meteo, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla tratta Siracusa-Caltanissetta e sulla linea Catania-Caltagirone.

Saranno inoltre apportate modifiche all’offerta ferroviaria sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e Piraineto-Trapani, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e la continuità del servizio in condizioni di emergenza.

Questa situazione richiede una massima collaborazione tra le autorità locali, i servizi di soccorso e la popolazione, al fine di minimizzare i danni e proteggere la sicurezza di tutti.

La tempestività e la resilienza rappresentano le armi principali per affrontare questa sfida.