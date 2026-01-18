Sicilia sotto pressione: allerta meteo, mobilitazione Regione

L’imminente ondata di maltempo che si appresta a investire la Sicilia richiede un’azione coordinata e proattiva per mitigare potenziali rischi e garantire la sicurezza della popolazione.

La Regione, consapevole della gravità della situazione, ha immediatamente attivato un sistema di risposta a più livelli, coinvolgendo tutte le strutture operative sul territorio e rafforzando la collaborazione interistituzionale.

Un avviso di preallerta, emesso dalla Protezione Civile regionale, è stato tempestivamente distribuito alle prefetture e a tutti gli enti territoriali.

Questo provvedimento, indirizzato in particolare ai sindaci – figure chiave in quanto autorità locali deputate all’implementazione delle misure di prevenzione – sollecita l’adozione delle procedure previste dai piani comunali di emergenza, che delineano le azioni specifiche da intraprendere in caso di rischio.

In aggiunta a questa azione, il Dipartimento regionale ha sospeso ogni forma di congedo e permesso per il personale al fine di assicurare la massima disponibilità di risorse umane per la gestione dell’emergenza.

Contemporaneamente, è stata attivata una rete di organizzazioni di volontariato, pronte a supportare i presidi territoriali con competenze e manodopera, contribuendo a incrementare la capacità di assistenza alla popolazione.

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo, affermando che solo attraverso la sinergia tra tutte le parti coinvolte sarà possibile minimizzare danni e disagi.

L’attenzione è focalizzata sulla costante evoluzione della situazione meteorologica, e il Capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, mantiene un contatto continuo e diretto con il Dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci, assicurando un flusso informativo costante e una coordinazione efficace.

La protezione civile continuerà a diffondere regolarmente aggiornamenti dettagliati sui fenomeni previsti, indicando i livelli di allerta specifici per ciascuna zona della Sicilia e delineando le fasi operative da seguire.

Questi aggiornamenti, fondamentali per informare e sensibilizzare la popolazione, saranno disponibili attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile, incoraggiando i cittadini a monitorare attentamente le comunicazioni e a seguire le indicazioni delle autorità.

L’azione preventiva della Regione non si limita alla mera gestione dell’emergenza immediata.

Essa include anche una riflessione strutturale sulla vulnerabilità del territorio siciliano, esposta a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi, a causa dei cambiamenti climatici.

Si prevede, pertanto, un impegno continuo nella revisione e nell’aggiornamento dei piani di prevenzione, nell’implementazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e nella promozione di una cultura della resilienza, per proteggere la Sicilia e la sua popolazione da future ondate di maltempo.