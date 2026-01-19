Sicilia sotto pressione: maltempo e sisma, massima allerta.

La Sicilia si appresta a fronteggiare un evento meteorologico di significativa intensità, con un’onata di maltempo destinata a raggiungere il suo culmine nelle prossime ore, concentrandosi in particolare lungo il versante orientale dell’isola.

La situazione, già tesa a causa di un recente terremoto, richiede una risposta coordinata e proattiva per minimizzare i rischi per la popolazione e le infrastrutture.

L’allerta, pre-diramata venerdì scorso, si traduce in misure precauzionali concrete: dieci abitazioni e una casa di cura, situate in aree costiere esposte, sono state temporaneamente evacuate nel messinese, catanese e siracusano, in vista di previsioni che indicano la formazione di mareggiate con onde potenzialmente elevate fino a sette metri.

Questa stima, derivante da complessi modelli di previsione, suggerisce un impatto significativo sulla linea di costa e sulla stabilità delle strutture adiacenti.

La macchina operativa è stata attivata a pieno regime.

Migliaia di risorse umane, provenienti da diverse componenti istituzionali – forze dell’ordine, vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, personale e volontari della Protezione Civile – sono mobilitate per garantire la sicurezza e fornire assistenza.

Il dirigente della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, descrive lo scenario come “serio”, sottolineando la necessità di una vigilanza costante e di un’azione tempestiva.

La complessità della situazione è ulteriormente accentuata da un recente sisma.

Il terremoto di magnitudo 4.0 che ha colpito la provincia di Messina ieri, seguito da ulteriori scosse mattutine, ha generato preoccupazione e richiede un’ulteriore valutazione del rischio sismico.

La Protezione Civile ha pertanto indirizzato un avviso ai sindaci, sollecitando una verifica accurata dello stato degli edifici pubblici, in particolare scuole e strutture sanitarie, per identificare eventuali danni strutturali e garantire la sicurezza degli occupanti.

La gestione dell’emergenza si configura come un processo multilivello, che coinvolge attivamente le amministrazioni locali.

È stato raccomandato ai sindaci di implementare le misure di propria competenza, tra cui la sospensione della circolazione veicolare su tratti di strade costiere, per ridurre il rischio di incidenti e facilitare le operazioni di soccorso.

Attualmente, circa cento comuni hanno attivato i rispettivi centri operativi, mentre ottanta hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, in un approccio mirato a tutelare la popolazione scolastica.

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, guidando i contatti con i prefetti dell’Isola.

Queste riunioni congiunte consentono di coordinare gli interventi a livello provinciale, condividendo informazioni, risorse e strategie per affrontare l’emergenza in modo efficace.

La tempestività delle decisioni e la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni meteorologiche e sismiche rappresentano elementi cruciali per la salvaguardia della comunità siciliana.

L’attenzione si concentra ora sull’immediato, ma si guarda anche al lungo termine, per rafforzare la resilienza dell’isola di fronte a eventi estremi sempre più frequenti.