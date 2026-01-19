Sicilia sotto shock: Protezione Civile in campo per l’emergenza maltempo

La recente ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia ha innescato un complesso meccanismo di risposta d’emergenza, orchestrato dalla Protezione Civile regionale e caratterizzato da un’azione preventiva mirata a tutelare la popolazione e a mitigare i potenziali danni.

L’azione, che si è dispiegata su un’ampia porzione dell’isola, ha visto il coinvolgimento di numerosi comuni, enti locali e strutture operative, in un sistema di coordinamento dinamico e flessibile.

La situazione ha portato alla predisposizione di ordinanze di evacuazione in diverse aree costiere, coinvolgendo un numero significativo di persone.

A Giampilieri Marina, nel Messinese, sono stati trasferiti in luoghi più sicuri gli ospiti della Rsa Villa Aurora, una struttura particolarmente vulnerabile data la sua posizione fronte mare.

Similmente, il comune di Acireale, in provincia di Catania, ha disposto l’allontanamento dei residenti delle frazioni costiere di Capo Mulini e Santa Maria La Scala, aree storicamente esposte al rischio di fenomeni alluvionali.

A Riposto, l’evacuazione ha riguardato abitazioni situate in prossimità della costa, mentre a Pachino, nel Siracusano, l’azione preventiva ha interessato Marzamemi, con lo sgombero di circa quaranta persone, e la contrada Granelli, dove un numero di trenta residenti ha optato per un allontanamento volontario, prefigurando una percezione del rischio personale.

Il coordinamento complessivo dell’intervento è stato centralizzato nella sede di San Giovanni La Punta (Catania), dove il direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile, Salvo Cocina, ha istituito e dirige un Centro operativo avanzato (COA).

Quest’unità strategica funge da fulcro comunicativo, connettendo prefetture, comuni, i servizi di emergenza (Vigili del Fuoco, 118), le infrastrutture critiche (Anas, Rete Ferroviaria, Enel) e le diverse strutture operative regionali e statali.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un contatto diretto con il direttore generale del Dipartimento.

L’ampio coinvolgimento dei comuni è stato cruciale.

Circa duecento amministrazioni locali hanno attivato i propri Centri Operativi Comunali (COC), implementando protocolli di coordinamento, rafforzando le azioni di prevenzione e monitorando costantemente le aree a rischio idraulico.

Questo monitoraggio proattivo è finalizzato all’individuazione tempestiva di potenziali esondazioni e all’adozione di misure di mitigazione mirate.

La protezione della sicurezza scolastica ha rappresentato un’ulteriore priorità, con circa 150 sindaci che hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole, garantendo la sicurezza di studenti e personale docente.

Un esercito di oltre 6.000 persone è impegnato a fronteggiare le emergenze legate al maltempo: 200 unità del personale del Dipartimento di Protezione Civile, circa 1.000 volontari e ben 5.000 persone provenienti dai comuni, dai vigili del fuoco, dalla forestale e dalle altre strutture operative regionali e statali.

La Protezione Civile regionale ha rinnovato il suo appello alla cittadinanza, esortando alla massima cautela e al rigoroso rispetto delle ordinanze e delle indicazioni delle autorità locali.

In particolare, è stato sottolineato il divieto di circolazione e sosta nelle aree a rischio, come quelle individuate dai comuni e che si prevede saranno interessate da fenomeni meteorologici più intensi nei prossimi giorni.

L’obiettivo primario rimane la salvaguardia della vita umana e la riduzione al minimo dei danni, attraverso un’azione coordinata e un’informazione trasparente.