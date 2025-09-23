Simona Cinà: Indagini tra Alcol, Dubbi e Richieste di Trasparenza

La tragica scomparsa di Simona Cinà, la giovane pallavolista scomparsa mentre festeggiava la laurea a Bagheria, sta progressivamente delineando i contorni di un quadro complesso, alimentato da una miscela di dolore, interrogativi e preoccupazioni per la trasparenza delle indagini.

I primi risultati dell’autopsia e delle perizie tossicologiche, sebbene preliminari, offrono spunti significativi sulla dinamica della morte, pur lasciando irrisolti interrogativi cruciali.

L’analisi condotta dall’équipe medica legale del Policlinico di Palermo, sotto la direzione del medico legista Tommaso D’Anna, ha escluso l’assunzione di sostanze stupefacenti, sia naturali che sintetiche.

Tuttavia, il test alcolimetrico ha rilevato un tasso ematico significativamente elevato, elemento che inquadra la morte all’interno di una sfera di rischio correlata all’abuso di alcol, ma senza escludere, allo stato attuale delle indagini, la possibilità di altri fattori concorrenti.

La scoperta del corpo di Simona, avvenuta alle prime luci dell’alba, in fondo alla piscina durante la festa, ha visto l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e di alcuni partecipanti ai festeggiamenti, i quali hanno tentato, senza successo, a rianimarla.

La rapidità con cui si è verificato il decesso solleva interrogativi sulla possibile esistenza di condizioni preesistenti o eventi imprevisti che potrebbero aver contribuito alla tragicità dell’accaduto.

Le dichiarazioni dell’avvocato Mario Bellavista, che esprime rispetto per la vittima e la sua famiglia, sottolineano la necessità di evitare valutazioni affrettate in attesa dei risultati completi delle indagini.

L’avvocato, in rappresentanza di una delle parti coinvolte, ha ribadito la volontà di attendere la deposizione formale di tutti i documenti per poter procedere con una valutazione accurata del caso.

Un’ulteriore fonte di preoccupazione è stata sollevata dall’avvocato Antonio Ingroia, legale della famiglia Cinà, che ha espresso sorpresa per la divulgazione mediatica dei presunti risultati tossicologici prima del loro deposito ufficiale.

Questa vicenda pone un problema di trasparenza e di rispetto nei confronti della famiglia, che merita di essere informata direttamente e in modo corretto dalle autorità competenti.

L’avvocato Ingroia ha annunciato l’intenzione di richiedere alla Procura l’accesso immediato agli esiti completi delle indagini, al fine di comprendere come le informazioni siano trapelate e di garantire una gestione del caso improntata alla massima correttezza e riservatezza.

Le indagini sono ora focalizzate sulla ricostruzione dettagliata degli eventi della serata, sull’analisi delle testimonianze dei presenti e sulla valutazione di eventuali responsabilità.

L’obiettivo primario è quello di fare luce sulla dinamica della morte di Simona Cinà, offrendo alla famiglia risposte chiare e definitive e assicurando che la verità venga alla luce, nel rispetto della memoria della giovane pallavolista e del dolore dei suoi cari.

La vicenda sottolinea anche l’importanza cruciale di una comunicazione istituzionale trasparente e responsabile, soprattutto in situazioni delicate e complesse come questa.