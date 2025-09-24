Smantellata rete internazionale di trafficanti: 12 arresti e vasta operazione

Nell’ambito di un’operazione di ampio respiro, i Carabinieri, coordinati dalla Distrettuale Antimafia fiorentina, hanno smantellato una sofisticata rete criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’attività, denominata “Fingerprints”, ha portato, nelle prime ore del mattino, a 12 provvedimenti cautelari personali e 20 perquisizioni domiciliari dislocati in diverse regioni italiane: Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

L’indagine, durata diversi mesi, ha svelato un’organizzazione strutturata e ramificata, capace di operare a livello transnazionale, sfruttando canali complessi e sofisticate tecniche di elusione per importare e distribuire ingenti quantitativi di droga.

I militari dell’Arma hanno ricostruito un sistema che, al di là del mero trasporto, comprendeva attività di riciclaggio di denaro sporco, corruzione di funzionari e gestione logistica capillare, volta a garantire la sicurezza delle operazioni e a massimizzare i profitti illeciti.

Le accuse contestate ai destinatari dei provvedimenti cautelari includono l’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, un reato particolarmente grave che prevede pene severe.

L’indagine “Fingerprints” ha messo in luce la capacità dell’organizzazione di adattarsi alle strategie di contrasto e di utilizzare nuove tecnologie per comunicare in maniera criptata e di occultare le tracce delle attività illecite.

L’operazione ha impiegato oltre cento Carabinieri, testimoniando l’impegno profuso per contrastare il fenomeno del traffico di droga e tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’indagine non si è limitata all’individuazione dei vertici dell’organizzazione, ma ha mirato a ricostruire l’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione, identificando i ruoli e le responsabilità di ciascun membro.

Si tratta di un’operazione complessa e articolata, che mira a disarticolare una delle principali reti di trafficanti di droga attive in territorio italiano e a sconfiggere un’emergenza che causa gravi danni sociali ed economici.

Ulteriori sviluppi sono attesi, con la possibilità di ulteriori arresti e il sequestro di beni di valore.

La DDA fiorentina continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità internazionali per tracciare i flussi finanziari e individuare i complici all’estero.