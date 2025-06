Sotto il Cielo d’Estate: Arte, Musica e Memoria nella Valle dei Templi

Un’Estate di Echi e Visioni: La Rassegna “Sotto il Cielo d’Estate al Parco” Illumina la Valle dei TempliL’imminente solstizio d’estate, il 21 giugno, segna l’apertura di “Sotto il Cielo d’Estate al Parco”, un’ambiziosa rassegna di eventi che trasformerà il Parco Archeologico della Valle dei Templi in un vibrante palcoscenico culturale. La presentazione, avvenuta presso Casa Sanfilippo, ha svelato un calendario ricco e variegato, pensato per stimolare la riflessione, l’emozione e la celebrazione della musica, dell’arte e della memoria.La rassegna, che si protrarrà per tre mesi, si configura come un ponte ideale tra l’eredità millenaria del sito UNESCO e le prospettive future di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il sostegno della Regione Siciliana si concretizza in iniziative di rilievo, culminando nell’attesissimo concerto del maestro Riccardo Muti e dell’Orchestra Giovanile Cherubini, un evento di portata internazionale che illuminerà il Tempio della Concordia il 7 luglio.Il 21 giugno si aprirà con un’esposizione fotografica di profondo significato: “L’eredità di Falcone e Borsellino”, curata dai giornalisti Franco Nuccio e Francesco Nicastro. Questa mostra, itinerante in Europa fin dal 2012, è un toccante omaggio ai due magistrati, offrendo una cronistoria delle loro vite e del loro impegno per la legalità. La proiezione di un docufilm dedicata a loro sarà seguita dalla performance teatrale “L’ultima estate”, un’opera che esplora i temi della giustizia, della perdita e della resilienza attraverso la potente interpretazione di Simone Luglio e Giovanni Santangelo, sotto la regia di Chiara Callegari. L’accesso libero a tutti gli eventi sottolinea l’impegno a rendere la cultura accessibile a tutti.La Festa della Musica, un fenomeno globale che coinvolge oltre 120 nazioni, animerà la serata del 21 giugno con un concerto di Mario Biondi, giovedì sera, davanti al maestoso Tempio della Concordia. La serata del 22 giugno sarà dedicata a un pubblico più giovane con “The Guitars and Drums Night”, un incontro tra tradizione e innovazione musicale che si terrà al Teatro Panoramica dei Templi, in collaborazione con il Conservatorio A. Toscanini di Ribera, offrendo un’opportunità unica per i giovani musicisti e per gli amanti del genere.”Sotto il Cielo d’Estate al Parco” non è solo una rassegna di eventi, ma un vero e proprio progetto culturale che intende valorizzare il patrimonio storico-artistico di Agrigento, promuovere il talento locale e costruire un futuro di crescita e sviluppo sostenibile per l’intera comunità. Un’estate di emozioni, arte e memoria, sotto un cielo stellato e carico di storia.