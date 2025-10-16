Spacciatori a Palermo: operazione Cortina di resistenza e tensioni tra residenti

Operazione “Cortina di resistenza: Servizio antit narcotici a Palermo, coppia di spacciatori al posto di, i residenti in protesta, minacce e aggressioni.

Si i , e a con l’ ausilio cinofili, sequestro armi e sommo I Carabinieri, con l con la collaborazione dei cani “Ron” e “Vera”, hanno intercettato, a Palermo, una rete di , con per assistere i ilitari .

La operazione, intercettato una coppia ilitari.

, oltre , hanno .

a , la ilitari ilit, sono ilitari.

sui cortili del .

ilitari ilitari ilit ilit, , , ilit ilit