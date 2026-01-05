TAR Sicilia: respinto ricorso sul Piano Rifiuti, via libera termovalorizzatori

La recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia ha segnato un punto fermo nella complessa vicenda del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, un documento cruciale per il futuro ambientale e socio-economico dell’isola.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società, attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con l’obiettivo di contestare l’aggiornamento del piano e i relativi atti propulsori.

L’azione legale, di ampia portata, mirava a invalidare una serie di provvedimenti chiave, tra cui l’ordinanza del commissario straordinario, il parere istruttorio conclusivo (PIC) della Commissione Tecnica Specializzata (CTS), il decreto assessoriale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la delibera di Giunta che ne ha sancito l’apprezzamento.

La controversia coinvolgeva una pluralità di soggetti istituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell’Ambiente, passando per la Regione Siciliana nella sua interezza, il commissario straordinario e gli assessorati regionali competenti per l’energia, i servizi pubblici e il territorio.

La difesa delle istituzioni, curata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha rappresentato una barriera significativa per le pretese della società ricorrente.

La sentenza del TAR, per quanto limitata alla questione dell’ammissibilità del ricorso, assume un significato strategico.

Si tratta, infatti, della prima pronuncia a respingere un tentativo di contestazione radicale del Piano Rifiuti, un documento che prevede, tra le altre misure, la realizzazione di impianti di termovalorizzazione a Palermo e Catania.

Il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questa decisione, pur riconoscendo la pendenzia di altri procedimenti legali.

La fiducia nelle decisioni future dei giudici è riconfermata, con l’assicurazione di un operato sempre conforme alle normative vigenti e nell’interesse generale.

La Regione Siciliana, nella sua comunicazione ufficiale, ha precisato che l’inammissibilità del ricorso si fonda sulla natura di “atto di straordinaria amministrazione” della promozione della lite, richiedendo un’autorizzazione preventiva del giudice delegato nell’ambito della procedura di amministrazione giudiziaria della società ricorrente.

Questa peculiarità processuale ha determinato la conclusione che il ricorso non poteva essere accolto nella sua forma attuale.

La realizzazione dei termovalorizzatori rappresenta, secondo le istituzioni regionali, una soluzione imprescindibile per affrontare l’emergenza rifiuti in Sicilia.

L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente il ricorso alle discariche, contenere i costi di gestione, migliorare gli standard igienico-sanitari e, in definitiva, elevare la qualità della vita dei cittadini siciliani.

Tuttavia, l’implementazione di questa strategia solleva anche questioni complesse e delicate, legate alla sostenibilità ambientale, alla partecipazione pubblica e alla giustizia sociale, che richiedono un approccio equilibrato e trasparente.

Il futuro del piano rifiuti siciliano, quindi, rimane oggetto di attenta osservazione e di possibili sviluppi giuridici.