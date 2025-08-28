Tentativo di contrabbando in carcere: arrestati tre giovani con un drone.

Un tentativo di elusione del sistema carcerario, reso possibile dall’ingegnosa, e al contempo rischiosa, combinazione di tecnologia amatoriale e un’apparente mancanza di consapevolezza delle implicazioni legali, ha portato all’arresto di tre giovani provenienti da Paternò e Catania.

L’episodio, verificatosi a Catania, ha visto coinvolti un uomo di 21 anni e due adolescenti di 17 e 18 anni, colti in flagranza mentre tentavano di introdurre dispositivi di comunicazione non autorizzati all’interno dell’istituto penitenziario.

L’azione, orchestrata con l’utilizzo di un drone – strumento sempre più accessibile e diffuso, ma potenzialmente pericoloso quando impiegato in contesti delicati come quello carcerario – mirava a fornire ai detenuti un canale di comunicazione esterno, aggirando le misure di sicurezza stabilite.

L’uso di un rocchetto di lenza da pesca, verosimilmente destinato a calare i dispositivi attraverso la recinzione, suggerisce una pianificazione minima, ma sufficiente per tentare l’infiltrazione.

Il ritrovamento di smartphone e mini-cellulari, sia tra i presunti corrieri che in possesso degli indagati, testimonia la preparazione e la logistica necessaria per un’operazione di tale natura.

L’intervento tempestivo delle Volanti della Questura, attente a monitorare attività sospette, ha scongiurato il successo del tentativo, ponendo fine all’azione e sequestrando i mezzi utilizzati.

L’episodio solleva interrogativi non solo sulla vulnerabilità delle strutture carcerarie rispetto a nuove forme di elusione, ma anche sulla necessità di rafforzare i controlli e di adottare misure di sicurezza adeguate, capaci di contrastare l’utilizzo improprio di tecnologie emergenti.

Al di là della dimensione meramente repressiva, l’evento invita a una riflessione più ampia sulla prevenzione, che passa attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani, affinché comprendano le conseguenze legali e sociali delle proprie azioni, nonché le implicazioni etiche legate all’utilizzo di tecnologie avanzate in contesti sensibili come quello penitenziario.

Le autorità competenti, le Procure distrettuale e per i minorenni di Catania, hanno avviato indagini approfondite per accertare il ruolo e le motivazioni di ciascun coinvolto, non escludendo la possibilità di collegamenti con organizzazioni criminali o dinamiche interne al carcere.

L’indagine mira a ricostruire l’intera filiera di questo tentativo di contrabbando e a prevenire il ripetersi di simili episodi.