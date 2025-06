Tentato Omicidio in Sicilia: Agguato e Arresto, Indagini in Corso

Un drammatico episodio di violenza ha scosso la tranquilla costa siracusana, culminando in un tentato omicidio e portando all’arresto di un uomo di 34 anni originario di Vittoria. L’accusa, formulata dalla Procura di Siracusa sotto la direzione del sostituto procuratore Francesco Puleio, è di tentato omicidio aggravato, in seguito a un agguato premeditato che ha visto come vittima un cittadino tunisino di 33 anni, attualmente ricoverato in ospedale con una grave ferita laterale, causata da un proiettile di piccolo calibro, 7.65.La ricostruzione dei fatti è stata fornita dalla donna che, ex compagna dell’aggressore, ha sporto denuncia presso il commissariato di Vittoria. La ricostruzione è quella di una scena improvvisa e terrificante: la donna, in compagnia del suo attuale compagno e della figlia minore, si trovava a bordo della propria autovettura in un tratto della costa Esperia, in territorio di Comiso, quando l’aggressore è comparso, bloccando il veicolo. L’atto, un’azione studiata per colpire, non è stato un gesto impulsivo, ma l’esito di una escalation di violenza verbale e psicologica che si è manifestata fisicamente.Il sopralluogo della polizia scientifica ha permesso di sequestrare un bossolo, elemento cruciale per le indagini, confermando l’utilizzo di un’arma da fuoco. L’aggressione è figlia di una relazione sentimentale finita in modo traumatico, lasciando trasparire una difficoltà di accettazione e un profondo rancore da parte dell’aggressore. Precedentemente, l’uomo era stato oggetto di un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Ragusa, a seguito di messaggi intimidatori e minacce indirizzati all’ex compagna, segno di un comportamento già manifestato e potenzialmente pericoloso.L’attività di ricerca, protrattasi per oltre ventiquattro ore, ha visto l’impiego di diverse unità operative della polizia che hanno portato al rintraccio dell’indagato a Comiso. L’operazione ha permesso anche il ritrovamento dell’arma utilizzata per il tentato omicidio: una pistola semiautomatica a salve, apparentemente modificata per rendere possibile l’utilizzo con munizioni reali. Ulteriori elementi emersi durante la perquisizione hanno rivelato la presenza di una quantità significativa di sostanze stupefacenti, 21 grammi di cocaina, estendendo il campo dell’indagine e sollevando interrogativi sulla possibile implicazione dell’aggressore in dinamiche più ampie di attività illecite. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti e del processo che ne determinerà la responsabilità. L’episodio riapre il dibattito sulla necessità di strumenti efficaci per la prevenzione della violenza di genere e sull’importanza di un percorso di recupero e riabilitazione per i soggetti che manifestano comportamenti aggressivi.