Tour della Salute: Messina, un Villaggio per la Prevenzione

Il Tour della Salute, un progetto itinerante volto a promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita salutari, approda in Sicilia, con la sua quattordicesima tappa a Messina, un crocevia culturale e un cuore pulsante del Mediterraneo.

L’iniziativa, promossa da Asc Attività Sportive Confederate e sostenuta da un ampio network di partner istituzionali e aziende, rappresenta un investimento strategico nel capitale umano e un impegno concreto verso il benessere della comunità.

Oltre al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, il progetto vanta il contributo non condizionato di Eg Stada Group e il prestigioso patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, testimoniando la crescente importanza della farmacia come presidio sanitario di prossimità, un punto di riferimento per la salute accessibile a tutti e un luogo di dialogo tra professionisti e cittadini.

Per l’intero fine settimana, il cuore di Messina, Piazza Duomo, si trasformerà in un ecosistema dedicato alla salute, un vero e proprio villaggio tematico dove la conoscenza si fonde con l’esperienza.

Otto ambulatori mobili offriranno, gratuitamente, consulenze specialistiche in cardiologia, reumatologia, psicologia e nutrizione, fornendo una diagnosi precoce e personalizzata per ottimizzare il percorso di cura.

L’attenzione alla salute sensoriale sarà garantita con valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio, mentre un punto informativo dedicato alla salute orale e un ambulatorio veterinario offriranno supporto per il benessere degli animali domestici, sottolineando un approccio olistico alla salute che abbraccia l’intera famiglia.

Al di là delle prestazioni cliniche, il Tour della Salute si configura come un’occasione di aggregazione e sensibilizzazione.

Attività ludiche e interattive, pensate per coinvolgere persone di tutte le età, promuoveranno l’importanza dell’attività fisica e della corretta alimentazione, incentivando un cambiamento culturale profondo e duraturo.

“Siamo profondamente orgogliosi di sostenere un progetto come il Tour della Salute, un’iniziativa che incarna la nostra vocazione al servizio della comunità,” afferma Sergio Papisca, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina.

“Il ruolo del farmacista si è evoluto, diventando un punto di riferimento per la salute, e questa tappa rappresenta un’opportunità per rafforzare questo legame con i cittadini, offrendo un’assistenza qualificata e accessibile a tutti.

”Salvatore Butti, general manager e managing director di Eg Stada Group, sottolinea l’importanza della prevenzione come pilastro fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario: “Progetti come il Tour della Salute colmano una lacuna cruciale, promuovendo una cultura della prevenzione e rendendo la salute accessibile a tutti, indipendentemente dalle difficoltà economiche o geografiche.

Questo è in linea con la nostra mission aziendale: prenderci cura della salute delle persone, offrendo soluzioni innovative e responsabili.

”Il Tour della Salute, dunque, non è semplicemente un evento itinerante, ma un investimento nel futuro, un catalizzatore di cambiamento culturale e un segnale tangibile dell’impegno congiunto di istituzioni, aziende e professionisti sanitari per costruire una comunità più sana e resiliente.