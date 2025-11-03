Tragedia a Capizzi: un dolore immenso e accuse da chiarire.

Il silenzio è un fardello che schiaccia, un vuoto che si fa eco al dolore.

Parole insufficienti per esprimere la sofferenza che permea l’animo di una madre.

In questo momento, mi sento parte del lutto che avvolge i familiari di Giuseppe Di Dio, un ragazzo strappato alla vita in maniera brutale a Capizzi.

La vicinanza è un atto d’amore, un tentativo di alleviare la morsa del dolore che li stringe.

Mi trovo a dover rispondere alle accuse che gravano sul figlio, Giacomo Frasconà, e sulla sua famiglia, coinvolta nell’esecuzione di quel tragico evento.

Il figlio, insieme al fratello Mario e al padre Antonio, è stato arrestato dai Carabinieri, e la Procura di Enna ha formulato pesanti contestazioni.

La ricostruzione degli eventi presenta una chiave di lettura che mi appare distorta.

Il mio compagno, mio marito, si era recato al bar con l’intento di prendere il figlio, un gesto che nulla lasciava presagire la tragica dinamica che poi si è consumata.

Come può una figura paterna, per definizione custode e protettore, essere accusata di aver guidato il figlio verso un futuro di reclusione, verso trent’anni di privazioni e rimpianti? L’accusa, così formulata, mi appare incongrua e incomprensibile.

È fondamentale comprendere la complessità delle motivazioni che possono spingere un giovane a compiere un atto così drammatico.

Dietro questa azione, si celano dinamiche familiari intricate, forse segreti inconfessabili, un intreccio di dolore e rabbia che ha portato alla distruzione di due famiglie.

Non si tratta di giustificare l’orribile gesto, ma di cercare di comprendere le radici di una tragedia che ha colpito una comunità intera.

La giustizia deve seguire il suo corso, ma è importante non ridurre la vicenda a una semplice etichetta di colpevolezza.

Occorre indagare a fondo, ascoltare tutte le voci, per ricostruire la verità e offrire una risposta, seppur parziale, a un dolore immenso.

La mia speranza è che, attraverso un’analisi lucida e imparziale, si possa fare luce su una vicenda che ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di una comunità e che ha spezzato due famiglie.

E che, forse, da questa tragedia si possa imparare qualcosa, per evitare che simili eventi si ripetano.

Il silenzio, a volte, è la risposta più dolorosa, ma non può essere l’ultima parola.