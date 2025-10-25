Tragedia a Licata: Bracciante rumeno muore, indagini in corso.

La comunità agricola di Licata, in provincia di Agrigento, è scossa da un tragico incidente che ha spezzato la vita di Alexandru Suciu, un bracciante agricolo rumeno di 67 anni.

L’evento, avvenuto nella serata di ieri in un’azienda agricola locale, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza e sulla legalità nel settore primario, un tessuto economico cruciale per il territorio siciliano.

Secondo le prime indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Agrigento, l’uomo sarebbe stato investito da un autocarro all’interno del fondo agricolo.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma l’inchiesta si concentra sull’apparente assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Le accuse formulate nei confronti del conducente del mezzo, un giovane immigrato di 25 anni, e del titolare dell’azienda, in stato di libertà, sono di omicidio colposo.

La gravità delle accuse riflette la crescente preoccupazione per il lavoro nero e l’evasione fiscale che, in molti casi, sono intrecciate a condizioni di lavoro precarie e pericolose.

Questo tragico episodio non è un evento isolato.

Esso si inserisce in un contesto più ampio di sfruttamento del lavoro migrante, spesso costretto ad accettare condizioni salariali e lavorative inaccettabili per evitare la fame e la povertà.

L’assenza di contratti regolari e la pressione economica esercitata sui lavoratori li espone a rischi elevati, privandoli della tutela legale e della sicurezza sul posto di lavoro.

L’incidente di Licata è un campanello d’allarme che richiede un’azione immediata e coordinata da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni sindacali.

È necessario intensificare i controlli per contrastare il lavoro irregolare, promuovere la legalità e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, soprattutto quelli migranti, vulnerabili e spesso privi di voce.

La memoria di Alexandru Suciu debba stimolare un profondo ripensamento delle politiche agricole e del rapporto tra lavoro, sicurezza e dignità umana, affinché simili tragedie non si ripetano più.

L’evento rimarca la necessità di un’economia agricola più equa, sostenibile e rispettosa della vita dei lavoratori.