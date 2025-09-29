Tragedia a Messina: Elettricista muore, aperta inchiesta

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un esperto elettricista sessantaduenne a Larderia Inferiore, frazione industriale di Messina, aprendo un’inchiesta sulla dinamica dei fatti.

L’uomo, con decenni di esperienza nel settore, stava conducendo interventi di manutenzione all’interno di un’attività commerciale sita nella zona artigianale, quando, secondo le prime indagini, è stato colpito e travolto da un veicolo in movimento.

La ricostruzione degli eventi è ancora in fase preliminare, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un errore di percezione da parte del conducente del mezzo, il quale non si sarebbe accorto della presenza dell’elettricista impegnato nelle sue operazioni.

La sequenza precisa che ha portato alla tragedia, con la conseguente perdita di una vita, è ora al vaglio degli inquirenti.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in sicurezza l’area e avviare le prime verifiche.

La Procura della Repubblica di Messina ha formalmente aperto un’indagine, delegando agli investigatori il compito di accertare le responsabilità e chiarire i dettagli del sinistro.

Al momento, è stata ipotizzata l’accusa di omicidio colposo, ma le indagini potrebbero evolvere in base agli elementi che emergeranno dalle testimonianze, dalle analisi tecniche sui mezzi coinvolti e dalla verifica delle procedure di sicurezza adottate dall’azienda in cui l’uomo lavorava.

L’incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto in contesti industriali e artigianali dove la compresenza di persone e mezzi pesanti rende imperativa una particolare attenzione ai protocolli e alla formazione del personale.

La tragedia, oltre al dolore per la perdita di un uomo e del suo percorso professionale, invita a una riflessione più ampia sulle misure preventive da adottare per evitare che simili eventi si ripetano, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti i lavoratori.

Il ruolo della segnaletica, la visibilità degli operatori e la pianificazione degli interventi, sono tutti aspetti che ora saranno oggetto di attenta revisione per prevenire future tragedie simili.