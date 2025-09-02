Tragedia a Palermo: Morti due giovani in un incidente stradale

La tragica scomparsa di Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 24 anni, ha scosso profondamente Palermo nella notte tra martedì e mercoledì.

L’incidente, avvenuto intorno alle 3:00 nel sottopasso di via Belgio, in direzione Catania, ha visto coinvolta una Kawasaki bianca, la cui dinamica è al momento oggetto di indagine ma che, a giudicare dai primi rilievi, ha subito un impatto devastante contro la barriera di protezione.

L’urto, di inaudita violenza, ha proiettato i corpi dei due giovani a distanza dalla motocicletta, rendendo immediata la constatazione della gravità della situazione.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze, supportate da numerose pattuglie della polizia, che hanno dovuto chiudere temporaneamente la carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’accaduto.

Antonio Mazzola, sommelier di riconosciuta professionalità, aveva appena compiuto 27 anni, un traguardo celebrato pochi giorni prima.

La sua competenza e la passione per il mondo del vino lo avevano reso una figura apprezzata nel panorama enogastronomico palermitano, tanto da collaborare con prestigiose strutture nel centro storico e nel quartiere di San Nicola l’Arena.

La sua perdita lascia un vuoto inestimabile tra i colleghi e gli amici.

Domenico Schiavo, 24 anni, lavorava in un’agenzia di scommesse situata nei pressi dello Sperone.

Un giovane con una vita ancora tutta da vivere, strappata improvvisamente alla quotidianità.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, sul rispetto dei limiti di velocità e sulle condizioni del sottopasso, che ora saranno al vaglio delle autorità competenti.

La comunità palermitana è in lutto, colpita da una perdita che segna indelebilmente il tessuto sociale e che riaccende il dibattito sulla prevenzione di tragedie simili, alimentando la necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità alla guida.

Le indagini, condotte dalla polizia, si concentrano ora sulla ricostruzione completa della dinamica, analizzando i dati provenienti da eventuali testimoni e dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, al fine di fare luce sulla causa precisa di questo evento drammatico.