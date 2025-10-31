Tragedia a Scordia: Morto giovane in un impatto stradale.

La comunità di Scordia, nel Catanese, è sconvolta da un tragico evento che ha spezzato la giovane vita di Ettore Carnazzo, diciottenne, e ha lasciato due suoi coetanei gravemente feriti.

La dinamica, al momento in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palagonia, ruota attorno a un impatto violento avvenuto lungo una strada provinciale etnea.

L’Alfa Romeo Mito condotta da Carnazzo, per ragioni ancora da chiarire – ipotizzando una combinazione di fattori che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo – ha impattato con forza contro una struttura muraria.

L’urto, di notevole intensità, ha causato la morte istantanea del giovane Ettore e ha lasciato i due compagni di viaggio, un coetaneo e una ragazza quindicenne, con ferite serie.

Tempestivi sono stati i soccorsi del 118, che hanno trasportato i feriti in strutture ospedaliere per le cure necessarie, sebbene al momento non siano in pericolo di vita.

Oltre all’immediato dolore per la perdita di una giovane vita, l’incidente solleva interrogativi cruciali.

La velocità, lo stato del manto stradale, l’eventuale presenza di fattori ambientali avversi, l’attenzione alla guida e l’utilizzo di dispositivi elettronici sono tutte piste che i Carabinieri stanno vagliando con la massima attenzione.

Si tratta di esaminare non solo le responsabilità dirette, ma anche le possibili deficienze infrastrutturali o di sicurezza che potrebbero aver contribuito a creare le condizioni per questa tragedia.

Questo evento doloroso rappresenta un monito per l’intera comunità: la guida, soprattutto per i giovani, richiede la massima prudenza e la piena consapevolezza dei rischi.

La sicurezza stradale non è solo una questione di rispetto delle regole, ma anche di responsabilità individuale e di attenzione verso gli altri.

Il futuro, che per Ettore e per i suoi compagni di viaggio sembrava così aperto e ricco di promesse, è stato brutalmente interrotto, lasciando un vuoto incolmabile e un profondo senso di sgomento.

L’indagine proseguirà per accertare con certezza la ricostruzione completa degli eventi e per fare luce sulle cause di questo dramma, auspicando che possa servire da lezione per prevenire simili tragedie in futuro.