Tragico incidente in Agrigento: muore Francesco Rizzo Zangali

Un tragico evento ha scosso la comunità agrigentina, privando la famiglia Rizzo Zangali di Francesco, un settantaduenne residente in città.

La scomparsa, avvenuta improvvisamente lungo la Statale 118, arteria vitale che collega Agrigento a Raffadali, rappresenta una dolorosa ferita per l’intera provincia.

L’incidente, verificatosi nei pressi dell’uscita della galleria Spinasanta, un punto strategico del percorso, ha coinvolto un’utilitaria Fiat Seicento, su cui l’uomo viaggiava in compagnia della moglie, e un’Audi, le cui dinamiche precise sono al vaglio degli inquirenti.

Le circostanze iniziali suggeriscono che il veicolo Seicento fosse fermo sul lato della carreggiata, forse per un momento di riposo o per una necessità imprevista.

La velocità e la traiettoria dell’Audi, che si è scontrata con la piccola vettura, hanno avuto conseguenze fatali per Francesco Rizzo Zangali.

L’impatto, purtroppo ineluttabile, ha provocato lesioni gravi per l’uomo, nonostante i tempestivi soccorsi messi in atto.

La moglie, testimone diretto dell’orrore, e il conducente dell’Audi hanno subito ferite lievi, manifestazioni fisiche di un trauma emotivo ben più profondo.

L’intervento della Polizia Stradale è stato immediato e cruciale.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e a gestire il traffico, inevitabilmente rallentato dalla presenza di mezzi di soccorso e di forze dell’ordine.

Questo incidente, purtroppo, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, sull’attenzione alla guida e sul rispetto delle norme del codice della strada.

La Statale 118, spesso caratterizzata da un flusso intenso di veicoli, richiede una particolare cautela da parte di tutti gli utenti della strada, soprattutto in punti sensibili come le uscite delle gallerie.

La comunità agrigentina, in lutto per la perdita di Francesco Rizzo Zangali, si stringe attorno alla famiglia, augurando loro la forza di affrontare questo momento di dolore e sperando che le indagini chiariscano le cause precise di questa tragedia, al fine di prevenire il ripetersi di simili eventi.

La perdita di una persona cara lascia un vuoto incolmabile, e il ricordo di Francesco rimarrà impresso nel cuore di chi lo ha conosciuto.