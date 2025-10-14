Tragico incidente in catanese: lavoratore tunisino muore

La comunità catanese è stata scossa da un tragico evento che ha concluso la vita di un lavoratore tunisino di 57 anni, vittima di un incidente sul lavoro.

L’uomo, impiegato in attività di installazione in un magazzino industriale situato tra Scordia e Militello Val di Catania, ha perso la vita nella notte, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro.

L’accaduto, avvenuto nella zona di Ambelia, ha visto il lavoratore precipitare da un’altezza di circa quattro metri durante le operazioni di posa di un pavimento rialzato.

La caduta ha provocato lesioni gravissime, immediatamente rilevate dai soccorritori del 118, i quali, data la gravità delle condizioni, hanno disposto il trasporto d’urgenza tramite elicottero verso il centro specializzato di Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro.

Nonostante gli sforzi del personale medico, che lo ha prontamente preso in carico e trasferito in Rianimazione, le ferite – fratture multiple e un devastante trauma cranico – si sono rivelate incompatibili con la vita.

La morte sopraggiunta nella notte ha sigillato un destino segnato, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nel tessuto sociale della comunità locale.

L’episodio riapre un dibattito urgente e imprescindibile sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in contesti industriali dove le operazioni di installazione e la movimentazione di materiali richiedono la massima attenzione e il rispetto rigoroso delle normative.

La tragedia evidenzia come la prevenzione degli infortuni, l’adeguata formazione del personale, la verifica costante delle procedure e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale non siano elementi negoziabili, ma pilastri fondamentali per garantire l’incolumità dei lavoratori.

Le indagini dei Carabinieri sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, accertando eventuali responsabilità e verificando la conformità delle procedure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.

L’inchiesta mira a fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento, auspicando che possa servire da monito e stimolo per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire future tragedie, onorando la memoria della vittima e sostenendo la sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

La comunità locale si stringe ai familiari, condividendo il lutto e sollecitando un impegno concreto per la sicurezza sul lavoro.