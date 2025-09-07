Tragico scontro tra moto sulla 124: tre vittime

Un tragico scontro tra due motociclette ha segnato la mattinata sulla strada statale 124, arteria che serpeggia tra Palazzolo Acreide e Cassaro, in una cornice montuosa suggestiva ma potenzialmente insidiosa della provincia di Siracusa.

L’evento, verificatosi intorno alle ore 10:00, ha avuto un bilancio devastante: tre vite spezzate in un istante, lasciando un velo di dolore e sgomento sulla comunità locale.

Le vittime sono un uomo di 40 anni, residente nella provincia di Ragusa, in sella a una potente Kawasaki Ninja, e una coppia proveniente dalla provincia di Catania, un uomo di 33 anni e una donna di 39 anni, anch’essi a bordo di una motocicletta Kawasaki.

L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, è stato violentissimo e ha lasciato ai soccorritori ben poco spazio di manovra.

Nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso per il 33enne, le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita.

La dinamica precisa dell’incidente è al momento oggetto di un’accurata indagine condotta dai Carabinieri di Noto.

Gli investigatori stanno analizzando diversi fattori, tra cui le condizioni del manto stradale, la visibilità, la velocità dei veicoli e l’eventuale concorso di altre cause.

La strada 124, sebbene cruciale per la viabilità locale, presenta caratteristiche che la rendono particolarmente delicata: curve strette, pendenze accentuate e tratti aperti che possono indurre a un eccesso di velocità.

L’accaduto riapre un dibattito importante sulla sicurezza stradale, in particolare sulle strade di montagna, spesso frequentate da motociclisti e automobilisti che, attratti dalla bellezza del paesaggio, potrebbero sottovalutare i rischi.

La strada 124, come molte altre arterie provinciali, necessita di un’attenta manutenzione e di un costante monitoraggio della velocità, al fine di prevenire futuri incidenti e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La tragica perdita di queste tre giovani vite sollecita una riflessione più ampia sulla responsabilità individuale e collettiva, invitando tutti a rispettare i limiti di velocità e a prestare la massima attenzione quando si guida, soprattutto su strade potenzialmente pericolose.

Il lutto cittadino si protrae, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla ricostruzione completa degli eventi.