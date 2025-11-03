Trapani: La Fiat 132, memoria di un’attentato mai dimenticato.

A Trapani, in Piazza Vittorio Veneto, si è inaugurata un’opera potente e commovente, un monumento che trascende la mera commemorazione per elevarsi a simbolo di memoria, giustizia e resilienza.

L’oggetto centrale è la Fiat 132 blindata, testimone silenziosa dell’attentato mafioso del 2 aprile 1985, un evento che ha segnato profondamente la città e il tessuto sociale siciliano.

Dopo un lungo periodo di abbandono, relegata a un anonimo deposito comunale, l’auto del giudice Carlo Palermo è stata recuperata dall’artista Massimiliano Errera, che l’ha trasformata in un’opera d’arte capace di evocare il dolore e la speranza.

L’iniziativa non si limita alla restaurazione di un reperto storico, ma rappresenta un atto di riappropriazione della memoria collettiva.

La scelta di rendere visibile, “nuda e cruda” come l’ha descritto l’artista, l’auto dilaniata dall’esplosione, vuole sollecitare una riflessione profonda sulla violenza mafiosa e le sue radici, che affondano in dinamiche sociali ed economiche complesse.

La ruggine, elemento dominante nell’opera, non è solo segno di degrado fisico, ma metafora del risentimento, del dolore inespresso e della memoria che persiste, ostinata a non svanire.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure chiave: Salvatore La Porta, ex agente della scorta di Palermo, e Margherita Asta, figlia e sorella di tre vittime innocenti.

La tragica dinamica vide la Fiat 132 di Barbara Rizzo, con a bordo i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta, fungere da scudo umano, sacrificandosi per proteggere l’auto del magistrato.

La loro perdita, una sciagura che si è imposta come un tragico epilogo di una mattinata di sole, incarna la brutalità e l’insensatezza della violenza mafiosa, colpita nel segno dei più indifesi.

Carlo Palermo, in collegamento da Trento, ha lanciato un appello alla ricerca della verità, sottolineando come l’indagine ufficiale non abbia esaurito tutte le piste e che dietro l’attentato si celino dinamiche ancora oscure, connessioni che sfocano in aree grigie e intricate.

L’artista Errera ha voluto che l’opera fosse una denuncia, un monito contro l’omertà e la collusione, invitando a non dimenticare la profonda ferita che la mafia ha inferto al territorio.

La Prefetta di Trapani, Daniela Lupo, ha esortato a evitare il sensazionalismo e a promuovere una riflessione seria e responsabile, affinché la memoria dell’evento possa diventare strumento di prevenzione e di educazione alla legalità.

Il Sindaco Giacomo Tranchida ha ricordato il coraggio e il sacrificio degli uomini che servivano lo Stato, sottolineando l’importanza di onorare la loro memoria.

Il tocco finale, i fiori che germogliano tra i rottami dell’auto, rappresentano un barlume di speranza, un invito a scegliere il cammino della legalità e della giustizia.

L’intervento di Margherita Asta, carico di emozione e dolore, ha sintetizzato l’essenza del momento: riconoscere la persistente amarezza, la consapevolezza che la verità completa sull’attentato rimane ancora un mistero, ma guardare al futuro con la forza della speranza e la determinazione a non cedere alla rassegnazione.

L’opera non è una chiusura, ma un punto di partenza per un dialogo continuo e un impegno costante nella ricerca della verità e nella difesa dei valori democratici.