Turismo in Sicilia: 135 Milioni per Accoglienza e Innovazione

Rilancio del Turismo Siciliano: Un Piano da 135 Milioni per la Qualità dell’Accoglienza e l’InnovazioneLa Giunta Regionale Siciliana ha dato luce verde a un ambizioso piano di finanziamento da 135 milioni di euro, una misura strategica volta a modernizzare e potenziare l’offerta turistica dell’Isola, attingendo alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Questo primo atto amministrativo segna l’avvio di un avviso pubblico che si prefigge di sostenere le imprese del settore, incentivando non solo la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture esistenti, ma anche la nascita di nuove realtà attraverso il recupero di patrimonio immobiliare sottoutilizzato.Il Presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea come la Sicilia stia consolidando la sua attrattività turistica, evidenziando una crescita significativa degli arrivi nei segmenti degli affitti brevi, con incrementi rispettivamente del 17,8% e del 26,1% nei primi quattro mesi del 2025. Questa dinamica positiva, proiettando un’estate di massima affluenza, impone un investimento mirato nell’infrastruttura dell’ospitalità, orientato alla creazione di esperienze di viaggio di qualità superiore.L’intervento si rivolge a un ampio spettro di operatori turistici, dalle microimprese alle grandi realtà, inclusi alberghi, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi alpini e altre forme di accoglienza, promuovendo al contempo la collaborazione attraverso reti d’impresa e cooperative. Le agevolazioni, erogate a fondo perduto, variano da un minimo di 50.000 euro fino a un massimo di 3,5 milioni di euro per progetto, offrendo un sostegno significativo per interventi di ristrutturazione, ampliamento, riattivazione o, in alternativa, per la creazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili preesistenti.L’Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata, dettaglia il criterio di priorità per l’assegnazione dei contributi: a parità di altri requisiti, sarà data precedenza alle richieste di importo inferiore, promuovendo così una più ampia accessibilità al finanziamento. Un ulteriore elemento distintivo è l’incentivo all’imprenditoria giovanile e femminile, con una preferenza in caso di parità di punteggio, al fine di stimolare l’occupazione e favorire l’ingresso di nuove generazioni nel settore.La selezione dei progetti sarà effettuata attraverso una procedura valutativa a gradatoria, che terrà conto non solo della fattibilità tecnica e finanziaria, ma anche dell’impatto ambientale degli interventi, promuovendo pratiche sostenibili e responsabili. Particolare attenzione sarà riservata all’adozione di soluzioni innovative e all’integrazione di tecnologie digitali, al fine di migliorare l’efficienza operativa, l’esperienza del cliente e la competitività delle strutture turistiche. I finanziamenti saranno erogati attraverso due regimi di aiuto distinti – de minimis e in esenzione – ciascuno con le proprie specifiche soglie di ammissibilità, garantendo una gestione trasparente e conforme alle normative europee. L’obiettivo complessivo è quello di rafforzare il brand Sicilia, consolidando la sua posizione di destinazione turistica di eccellenza, capace di offrire esperienze uniche e memorabili.