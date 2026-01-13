Università Kore: Progetto Psycho-Prac per la psicologia in Palestina

L’impegno universitario trascende la mera trasmissione di conoscenze, configurandosi come motore di sviluppo e resilienza per le comunità più vulnerabili del bacino del Mediterraneo.

Un ambizioso progetto, Psycho-Prac, finanziato dall’Unione Europea con un contributo di 710.000 euro, incarna questa visione, posizionando l’Università Kore di Enna come fulcro di una rete internazionale volta a rafforzare la psicologia applicata e la coesione sociale in Palestina.

Il progetto Psycho-Prac si articola attorno a un partenariato transnazionale che unisce competenze e risorse.

Accanto all’ateneo siciliano, partecipano la prestigiosa Universitat Autònoma de Barcelona e tre istituzioni accademiche palestinesi – l’Al-Azhar University di Gaza, l’Al-Istiqlal University di Jericho e l’Al-Quds University di Gerusalemme – in sinergia con l’esperienza dell’ONG palermitana Ciss – South South International Cooperation, da anni attiva in supporto al territorio palestinese.

L’obiettivo primario è elevare gli standard formativi e la rilevanza sociale dei dipartimenti di psicologia palestinesi, affrontando le complesse sfide psicologiche e comunitarie derivanti da un contesto storico e geografico segnato da conflitti e disuguaglianze.

Psycho-Prac pone al centro la cooperazione accademica come strumento di *capacity building*, destinato a coinvolgere direttamente 90 docenti e personale amministrativo.

Un’approfondita fase di analisi dei bisogni ha preceduto la definizione di un programma formativo personalizzato, guidato dall’esperienza dell’Università Kore di Enna.

L’innovazione didattica è un pilastro fondamentale: si promuovono metodologie partecipative, approcci orientati alla risoluzione di problemi concreti, tecniche di counselling e strumenti di governance universitaria mirati a modernizzare le strutture accademiche.

Un elemento distintivo del progetto è la creazione di tre *Applied Psychology Laboratories* all’interno delle università palestinesi partner.

Queste strutture all’avanguardia saranno dotate di strumentazione avanzata per la ricerca qualitativa e sperimentale, creando un ponte tangibile tra teoria e pratica.

Gli studenti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche attraverso l’utilizzo di test psicodiagnostici, osservazioni cliniche, protocolli di valutazione e simulazioni di interventi psico-sociali.

Questo approccio pratico mira a formare professionisti capaci di rispondere alle esigenze specifiche del territorio.

Complementare alla creazione dei laboratori, Psycho-Prac istituisce un *Regular Internship Program*, concepito per facilitare l’accesso a tirocini strutturati e opportunità professionali concrete.

Un processo partecipativo, che coinvolge focus group e incontri con organizzazioni non governative, istituzioni e operatori del settore, garantirà che i tirocini siano pertinenti e valorizzanti per gli studenti.

Una settimana di intenso lavoro, che si svolgerà a Barcellona, Palermo ed Enna dal 14 al 22 gennaio, vedrà i rappresentanti delle università e delle organizzazioni partner impegnati nel completamento delle attività principali del progetto, consolidando ulteriormente questa rete di collaborazione e contribuendo a plasmare un futuro di speranza e progresso per la comunità palestinese.

L’iniziativa si propone di essere un modello di cooperazione internazionale capace di generare un impatto duraturo e di promuovere lo sviluppo umano e sociale in un contesto complesso e sfidante.