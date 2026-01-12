Vandalismo a Palermo: pensilina asportata, Amat valuta nuove misure.

Nella zona residenziale dello Zen, a Palermo, un atto di vandalismo di inaudita portata ha colpito il servizio di trasporto pubblico: l’intera pensilina metallica di una fermata della linea 619 è stata asportata durante la notte, in via Senocrate.

L’episodio, che evidenzia una crescente tensione sociale e una preoccupante escalation di atti distruttivi, è stato prontamente riconosciuto come un problema di rilevanza strategica da Giuseppe Mistretta, presidente dell’azienda trasporti pubblici AMAT.

L’azienda si trova ad affrontare non solo il costo del ripristino della struttura, previsto per la giornata successiva, ma anche la gestione di un clima di crescente insicurezza.

Recentemente, un autista è stato vittima di una grave minaccia, con l’utilizzo di un’arma da fuoco, un evento che ha acuito le preoccupazioni per la sicurezza del personale e dei passeggeri.

Di fronte a questa situazione, l’AMAT sta valutando soluzioni innovative per migliorare il servizio e rafforzare il legame con la comunità dello Zen. Tra le proposte in esame, figura l’implementazione di una navetta dedicata, che colleghi le diverse aree del quartiere, con tariffe agevolate per incentivare l’utilizzo e ridurre il senso di isolamento.

Un elemento centrale della strategia di risanamento sociale è il coinvolgimento attivo dei giovani residenti.

L’AMAT intende offrire loro l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso un progetto di decorazione degli autobus, un’iniziativa volta a promuovere un senso di appartenenza e responsabilità nei confronti del servizio pubblico.

Il dialogo con le associazioni di volontariato, attive nel territorio, rappresenta un tassello fondamentale per comprendere le reali esigenze della comunità e definire risposte mirate.

Le segnalazioni ricevute saranno attentamente analizzate, al fine di tradurle in azioni concrete che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nel quartiere e a restituire ai residenti la fiducia nel sistema dei trasporti pubblici.

L’episodio sottolinea la necessità di un approccio integrato, che coniughi sicurezza, innovazione sociale e partecipazione attiva dei cittadini per affrontare le sfide che affliggono il quartiere dello Zen.