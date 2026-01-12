Via Tiro a Segno si chiama ora Via Fratel Biagio Conte

Un frammento di storia urbana di Palermo si arricchisce di significato: una porzione di via Tiro a Segno, crocevia tra il dinamismo del corso dei Mille e l’impronta distintiva di via Archirafi, assume oggi il nome di fratel Biagio Conte, figura paradigmatica dell’impegno sociale e missionario laico.

Questa intitolazione, solenne e sentita, coincide con il terzo anniversario della sua scomparsa, segnando un momento di riflessione e celebrazione della sua eredità.

La scelta di questa specifica sezione di strada non è casuale.

Essa conduce alla “cittadella del povero”, il cuore pulsante dell’opera di fratel Biagio, un luogo che ha rappresentato un faro di speranza e accoglienza per innumerevoli persone marginalizzate, vulnerabili e in condizione di disagio.

Alla cerimonia, oltre alle autorità civili – il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e il vicesindaco Giampiero Cannella, assessore alla Toponomastica – erano presenti i rappresentanti della missione Speranza e Carità, testimoni diretti dell’impatto trasformativo del suo operato.

Come osservato dal sindaco Lagalla, il legame tra fratel Biagio Conte e la città di Palermo trascende la semplice affiliazione geografica, costituendo un intreccio profondo e inscindibile.

L’intitolazione di questa via non è un mero atto formale, ma un riconoscimento tangibile dell’importanza della sua figura, simbolo incarnato di solidarietà e altruismo, valori universali che continuano a illuminare il cammino della comunità palermitana.

La sua azione ha lasciato un’impronta profonda, un’eco che risuona ancora nella coscienza collettiva, un patrimonio immateriale da custodire e tramandare.

L’eredità di fratel Biagio non è rimasta un’eco del passato.

Grazie all’instancabile dedizione della missione Speranza e Carità e alla guida spirituale di don Pino Vitrano, l’opera di accoglienza e assistenza ai più deboli prosegue con rinnovato vigore.

Questa continuità è essenziale per preservare la memoria e l’efficacia dell’azione di fratel Biagio, assicurando che i suoi principi di compassione e giustizia sociale siano sempre al centro dell’impegno comunitario.

L’amministrazione comunale, consapevole del proprio ruolo, si impegna a sostenere attivamente la missione, offrendo il proprio contributo per affrontare le sfide sociali e restando al fianco di don Pino e del team, in un percorso condiviso volto a rispondere ai bisogni primari e a promuovere l’inclusione sociale.

Si tratta di un dovere morale e un investimento nel futuro della città, un impegno a costruire una comunità più giusta e solidale, ispirata all’esempio luminoso di fratel Biagio Conte.