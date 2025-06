Villa Sant’Andrea pulisce la spiaggia: un impegno per l’oceano

In concomitanza con la Giornata Mondiale degli Oceani e la Giornata per l’Ambiente, Villa Sant’Andrea, l’elegante dimora del gruppo Belmond a Taormina, ha promosso un’iniziativa di grande valore ecologico e sociale, consolidando il proprio impegno verso la sostenibilità. La collaborazione, orchestrata in sinergia con l’Università di Catania attraverso le sue attività di Terza Missione, ha mirato a sensibilizzare la comunità locale e i propri ospiti sull’importanza cruciale della tutela dell’ecosistema marino e della Riserva Naturale Orientata di Isola Bella.L’azione concreta ha visto coinvolti i dipendenti di Villa Sant’Andrea e dell’adiacente Grand Hotel Timeo, entrambi strutture di lusso del gruppo Belmond. Guidati e supervisionati da esperti dell’ateneo catanese, i team hanno partecipato ad una complessa operazione di bonifica della spiaggia, un’attività che ha ben presto rivelato la portata del problema dell’inquinamento marino. La quantità di detriti recuperati – tra cui microplastiche, mozziconi di sigaretta, imballaggi in plastica e rifiuti di carta – ha rappresentato un monito tangibile sulla necessità di un cambiamento culturale e di pratiche più responsabili.Il progetto non si è limitato ad una semplice pulizia fisica: ha rappresentato un’occasione per accrescere la consapevolezza riguardo alle origini di questi rifiuti e alle loro conseguenze sull’ambiente, sulla fauna locale e, in ultima analisi, sulla salute umana. L’Università di Catania ha fornito competenze scientifiche e metodologie per l’analisi dei materiali raccolti, con l’obiettivo di identificare le fonti di inquinamento e suggerire strategie di prevenzione a lungo termine.”Questa iniziativa incarna profondamente i valori fondanti di Villa Sant’Andrea,” ha affermato Giovanni Nastasi, General Manager dell’hotel. “Consideriamo la salvaguardia del territorio non solo un dovere etico, ma anche un investimento nel futuro. Il nostro impegno si traduce in azioni concrete, a sostegno delle comunità locali e delle associazioni che si dedicano alla protezione dell’ambiente. Il mare è un patrimonio inestimabile, un elemento imprescindibile della nostra identità e del nostro benessere, e siamo orgogliosi di vedere il nostro team impegnato attivamente in progetti di responsabilità ambientale, con una visione che va oltre la semplice gestione aziendale, abbracciando una prospettiva di sviluppo sostenibile e di educazione alla cittadinanza globale.” L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano strategico volto a ridurre l’impatto ambientale delle attività alberghiere, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili, la gestione responsabile dei rifiuti e l’approvvigionamento di prodotti locali e sostenibili.