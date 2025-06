Viticoltori in ginocchio: appello dal Trapanese per salvare il territorio.

Nel cuore del Trapanese, un monito profetico risuona tra i vigneti, alimentato dalla disperazione e dalla speranza. Monsignor Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara del Vallo, ha assunto una posizione di forte sostegno ai viticoltori locali, attanagliati da una crisi pluriennale che minaccia l’identità stessa del territorio. L’incontro, promosso dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, guidato da Don Francesco Fiorino, e culminato nella firma di una piattaforma di proposte presso il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala, rappresenta un atto di coraggio e una presa di posizione concreta. A condividere questa iniziativa cruciale sono stati il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni del Trapanese, Salvatore Quinci, e Giampaolo De Vita, voce autorevole dell’associazione “I Guardiani del Territorio”, testimoni silenziosi di un patrimonio vitivinicolo messo a dura prova.La presenza di sindaci e dei rappresentanti regionali, Cristina Ciminnisi (M5S) e Dario Safina (Pd), sottolinea la rilevanza dell’emergenza. Monsignor Giurdanella ha lanciato un appello vibrante, superando la mera constatazione delle difficoltà, esortando all’azione condivisa e alla formulazione di soluzioni praticabili. L’analisi incisiva dell’ex deputato regionale Antonio Parrinello ha dipinto un quadro allarmante. Oltre ai tradizionali fattori di rischio intrinseci al settore primario, come l’incalzare di eventi atmosferici avversi – peronospora, siccità – Parrinello ha evidenziato come la viticoltura siciliana sia stata sistematicamente marginalizzata dalle politiche di intervento regionale, un’omissione che ne compromette la sopravvivenza. L’esclusione dalla Misura 23 del PSR Sicilia, un’occasione di finanziamento cruciale, è stata denunciata come un sintomo di una gestione distorta e poco attenta alle reali esigenze del territorio.La piattaforma di proposte, un documento denso di istanze prioritarie e sostenuta da una cinquantina di produttori, si articola su diverse direttrici strategiche. Innanzitutto, l’inclusione della viticoltura tra i beneficiari della Misura 23 del PSR Sicilia si configura come una necessità impellente, un diritto negato che andrebbe immediatamente riconosciuto. Parallelamente, si richiede l’accelerazione e il pagamento immediato dei ristori relativi ai danni causati dalla peronospora del 2023, un atto di giustizia nei confronti di aziende che hanno subito perdite ingenti. Un ulteriore punto cruciale riguarda la ristrutturazione del debito, gravame che soffoca la vitalità delle aziende agricole e delle cantine sociali, affiancato da un’urgente necessità di capitalizzazione, per garantire un solido avvio verso la ripresa.La creazione di un fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito, uno strumento fondamentale per sbloccare investimenti e favorire l’innovazione, e l’incentivazione del ricambio generazionale, per assicurare la continuità del sapere e delle pratiche tradizionali, completano il quadro delle istanze avanzate. La riduzione del nanismo aziendale, un problema strutturale che impedisce alle piccole aziende di competere efficacemente, e l’implementazione di un piano regionale per la gestione sostenibile e la certezza delle risorse idriche, elemento imprescindibile per la resilienza del settore, sigillano una piattaforma che ambisce a ridare voce e dignità a un comparto vitivinicolo in ginocchio. La speranza è che questo atto, nato dalla collaborazione tra istituzioni religiose, civili e rappresentanti del territorio, possa innescare un cambiamento di rotta, un nuovo paradigma di sviluppo che ponga la viticoltura al centro delle politiche regionali.