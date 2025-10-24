Way Together: Turismo rigenerativo per persone con disabilità

Un’opportunità di viaggio inclusiva e rigenerativa per persone con disabilità e le loro famiglie si concretizza con “Way Together”, un progetto innovativo che ridefinisce il concetto di turismo esperienziale.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda speciale silvo pastorale del Comune Ennese e realizzata in collaborazione con partner internazionali, mira a creare percorsi di viaggio personalizzati, integrando attività turistiche e protocolli di riabilitazione specifici.

“Way Together” non è semplicemente un viaggio, ma un percorso progettato per rispondere a bisogni complessi, combinando l’esplorazione di paesaggi naturali mozzafiato con interventi mirati al benessere psicofisico.

L’Azienda silvo pastorale di Troina, fulcro operativo del progetto, si incarica di sviluppare itinerari immersivi all’interno del patrimonio boschivo dei Nebrodi, mentre le aziende maltesi Inspire e Yachting Malta Ltd portano competenze specialistiche in ambito marketing e nella gestione di attività acquatiche, estendendo l’offerta a un contesto internazionale.

L’elemento distintivo del progetto risiede nell’approccio olistico: l’Università di Catania, in stretta collaborazione con la cooperativa sociale dei Corrieri dell’Oasi, si dedicherà alla ricerca e all’ottimizzazione delle metodologie riabilitative, assicurando che le attività siano adatte e benefiche per ogni partecipante.

L’obiettivo non è solo quello di offrire un’esperienza di viaggio, ma di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendo l’autonomia, l’inclusione sociale e il benessere emotivo.

Il progetto pilota, sostenuto dalla Comunità Europea, si configura come un modello replicabile, volto a superare le barriere architettoniche e culturali, garantendo pari opportunità di accesso al tempo libero e alla scoperta del territorio.

“Way Together” si propone di incarnare i principi fondamentali della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, affiancandosi alla crescente consapevolezza del diritto al viaggio e alla partecipazione attiva per tutti.

La presentazione ufficiale, prevista alla Cittadella dell’Oasi di Troina, vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli enti coinvolti, del sindaco Alfio Giachino e del deputato regionale Fabio Venezia, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa per il territorio e per l’intera comunità europea.

L’evento segnerà l’avvio di un percorso volto a promuovere un turismo più consapevole, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulla vita delle persone.