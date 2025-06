Wine is: il Manifesto di Noto per un vino contemporaneo

Il progetto Wine is a contemporary story, presentato da Planeta all’ultimo Vinitaly, si configura come un’iniziativa lungimirante, un’indagine profonda sull’identità del vino nell’epoca attuale e sul suo ruolo in un mondo in rapida trasformazione. L’evento, culminato nella pubblicazione del Manifesto di Noto, ha visto la convergenza di figure chiave del panorama enoico italiano presso la tenuta Planeta Buonivini a Noto, in un contesto arricchito dall’inaugurazione di una nuova opera d’arte di Vanessa Beecroft, parte del progetto Costellazioni d’Arte che celebra il legame tra arte, paesaggio e cultura.Il Manifesto di Noto, nato dall’intenso scambio di idee e riflessioni durante la giornata, non è un semplice documento programmatico, ma una dichiarazione d’intenti che ambisce a ridefinire la concezione del vino, superando una visione puramente agronomica o commerciale. Esso riconosce il vino come un’espressione culturale complessa, intrinsecamente legata al territorio che lo genera e al contesto storico-sociale in cui si manifesta. La viticoltura, lungi dall’essere un mero processo produttivo, si rivela una pratica agricola plasmatrice del paesaggio, un motore di valore sociale ed economico, un catalizzatore di bellezza e un fattore di benessere comunitario. Il vino, in quanto espressione del tempo, dialoga costantemente con il passato, reinterpretandolo e proiettandolo verso il futuro. Esso funge da collante sociale, attivando relazioni attorno alla tavola e all’interno della filiera, e si configura come veicolo di cultura, arte e bellezza. Al di là del suo valore intrinseco, il vino incarna la responsabilità di custodire il patrimonio naturale e paesaggistico, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e al benessere sociale dei territori. Ogni produttore, con la sua unicità e la sua visione, contribuisce a creare vini irripetibili, testimonianze di un’identità culturale in continua evoluzione.Il Manifesto di Noto si configura quindi come un appello rivolto a tutti gli attori della filiera – produttori, comunicatori, distributori, consumatori – a partecipare attivamente alla costruzione di una consapevolezza più ampia, inclusiva e responsabile del vino contemporaneo. L’invito è quello di accogliere, anziché temere, le evoluzioni dei consumi e dei comportamenti, riconoscendo la capacità intrinseca del vino di adattarsi e riflettere i cambiamenti della società. Il vino, per sua natura, è destinato a essere sempre contemporaneo, un’espressione dinamica e mai statica, capace di reinventarsi costantemente e di incarnare lo spirito del tempo. In questo senso, il Manifesto rappresenta non solo una riflessione, ma un impegno concreto verso un futuro del vino più consapevole, sostenibile e culturalmente significativo.