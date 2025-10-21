Zagara d’Autunno: Arte, Natura e Profumi al Giardino Botanico

Zagara d’Autunno: Un Viaggio Sensoriale tra Botanica, Arte e Tradizione al Giardino Botanico di PalermoIl Giardino Botanico di Palermo si prepara ad accogliere un nuovo capitolo della sua storia secolare con “Zagara d’Autunno”, la rinomata mostra mercato di piante e fiori, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre.

Quest’anno, l’evento non sarà solo un’occasione per ammirare e acquistare esemplari botanici rari e preziosi, ma anche un percorso immersivo alla scoperta di nuovi spazi recuperati e di installazioni artistiche originali, celebrando la connessione profonda tra uomo, natura e arte.

L’inaugurazione, prevista per venerdì 24 ottobre alle 11:15, sarà un momento significativo per la comunità scientifica e culturale, alla presenza del Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, del presidente di UniPa Heritage, Michelangelo Gruttadauria, e del direttore dell’Orto, Rosario Schicchi.

L’evento segnerà l’apertura della restaurata “Casa del Pozzo”, un piccolo edificio in tufo risalente alla fine dell’Ottocento, situato accanto all’acquario e adiacente a uno dei pozzi che alimentano l’intero giardino.

La Casa del Pozzo si trasformerà in un innovativo laboratorio di distillazione di essenze, un luogo dedicato all’estrazione di fragranze naturali, e ospiterà l’installazione “Botanica Meraviglia”, un’opera site-specific realizzata dal fotografo Alessandro Sala e dalla giornalista Francesca Berardi, sotto la curatela di Maria Chiara Di Trapani.

L’installazione, un suggestivo tappeto vegetale, sarà il risultato di un’attenta analisi delle specie botaniche presenti nell’Orto, creando un dialogo visivo tra fotografia, botanica e arte.

La mostra mercato sarà un’esplosione di colori e profumi, con un focus particolare sulle delicate orchidee, protagoniste di apposite mostre curate dai soci Amao (Associazione Meridionale Amatori Orchidee), e di un prestigioso premio dedicato alla loro bellezza e rarità.

Non mancheranno esemplari tropicali mozzafiato e strumenti all’avanguardia per la cura del giardino e della serra.

Un’area dedicata ai più piccoli, con laboratori didattici offerti da CoopCulture, stimolerà la curiosità e l’amore per la natura nei bambini.

Un elemento distintivo di “Zagara d’Autunno” sarà la presenza di esperti del settore, come Christian Escriva, rinomato esperto di piante aromatiche e produttore di oli essenziali, che condurrà un laboratorio (su prenotazione) sui profumi della memoria in collaborazione con Odile Sallantin e Georges Ferrando.

L’evento arricchisce la sua offerta con la partecipazione di vivai specializzati provenienti da diverse regioni d’Italia.

“Lo Scrigno di Nebbia”, vivaio toscano di eccellenza, farà la sua prima apparizione a Palermo con una selezione esclusiva di orchidee botaniche, apprezzate per la loro rarità e bellezza.

“Le Figlie del Vento”, vivaio laziale, tornerà a deliziare i visitatori con le sue affascinanti tillandsie, le piante aeree che creano composizioni sospese dal fascino unico.

Dalla stessa regione, “Floriana bulbose” presenterà una vasta gamma di piante da bulbo, perfette per decorare balconi e giardini con colori vibranti durante la stagione autunnale.

“Zagara d’Autunno” si conferma così come un appuntamento imperdibile per appassionati di botanica, amanti dell’arte e chiunque desideri immergersi in un’esperienza sensoriale unica, celebrando la biodiversità e il patrimonio culturale della Sicilia.