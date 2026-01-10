Zen, Palermo: Nuove Mafie Social e il Vuoto di Potere

La complessa realtà del quartiere Zen di Palermo si configura come un laboratorio sociale in cui nuove forme di illegalità si intrecciano a dinamiche socio-economiche preesistenti, richiedendo un approccio investigativo e di prevenzione radicalmente diverso dalle strategie tradizionali.

Il procuratore capo Maurizio de Lucia ha recentemente evidenziato come l’emergenza in atto trascenda i modelli criminali radicati nel passato, segnati dal controllo capillare di Cosa Nostra.

L’attuale scenario, infatti, è caratterizzato da una circolazione incontrollata di sostanze stupefacenti e dalla presenza di armi, non riconducibili a canali di approvvigionamento chiaramente definiti, che riflette un vuoto di potere e un’assenza di controllo esercitato dalle strutture mafiose consolidate.

Questo vuoto viene colmato da dinamiche criminali ispirate a logiche mediatiche e influenzate dai modelli di comportamento diffusi sui social media.

L’imitazione di figure e tendenze online, l’esibizione di violenza e la ricerca di notorietà digitale alimentano un ciclo di emulazione e di escalation che rende l’azione repressiva da sola insufficiente.

Non si tratta più di un controllo esercitato dall’alto, ma di una proliferazione di micro-gruppi, spesso privi di una struttura gerarchica definita, che competono per il controllo del territorio e per la conquista di visibilità.

La prospettiva del procuratore de Lucia sottolinea l’urgenza di un intervento integrato, che coniughi l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura con iniziative di ricostruzione sociale, educativa e di sviluppo del lavoro.

La mera repressione, pur necessaria, non può rappresentare l’unica risposta a un fenomeno così complesso e radicato.

È imperativo investire in progetti che promuovano l’inclusione sociale, offrano opportunità di formazione professionale e contrastino la dispersione giovanile, agendo sulle cause profonde che favoriscono l’adesione a modelli devianti.

Il riferimento alle estorsioni, pur in una fase di apparente attenuazione rispetto al drammatico periodo del 1991-92, rivela un quadro tutt’altro che roseo.

Sebbene l’attuale Cosa Nostra si trovi in una condizione di difficoltà, che apre a spiragli per il ripristino della legalità, alcune aree della città rimangono pesantemente investite da questa pratica estorsiva, seppur con modalità mutate.

Questa evoluzione segnala una capacità di adattamento delle nuove generazioni criminali, che sfruttano le fragilità del tessuto sociale e le lacune del sistema di controllo.

L’iniziativa promossa da Dems, Addiopizzo e dalla Società scientifica degli studi su mafie e antimafia, in concomitanza con il 35° anniversario della storica lettera al “caro estorsore” di Libero Grassi, assume un valore simbolico e programmatico.

La lettera di Grassi, un atto di coraggio e di ribellione nei confronti del potere mafioso, rappresenta un punto di riferimento per chiunque si batta per la legalità e la dignità umana.

L’anniversario invita a riflettere sul significato di quella testimonianza e a rinnovare l’impegno per un futuro in cui l’illegalità non possa più condizionare la vita delle persone e lo sviluppo del territorio.

Il dibattito aperto da questa ricorrenza sollecita una riflessione più ampia sul ruolo della società civile, delle istituzioni e dei media nella lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione di una cultura della legalità e della responsabilità.