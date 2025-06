Agrigento 2025: Cultura, Memoria e Identità tra Templi e Falcone.

Agrigento 2025: Un Mosaico Culturale tra Memoria, Innovazione e Identità TerritorialeIl riconoscimento di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025 si traduce in un ambizioso programma di iniziative collaterali, orchestrato dalla Regione Siciliana e concepito come un ponte tra il passato glorioso, il presente dinamico e il futuro auspicato della città dei templi. Il programma si radica profondamente nel territorio, intrecciando l’eredità millenaria del patrimonio archeologico con una riflessione imprescindibile sulla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trentatré anni dalla loro tragica perdita, un evento che ha segnato profondamente la coscienza nazionale e il tessuto sociale siciliano.L’approccio curato, frutto della collaborazione tra la Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura” e il Parco Archeologico della Valle dei Templi, mira a creare un ecosistema culturale inclusivo e diversificato. Non si tratta semplicemente di eventi di risonanza mediatica, ma di un’opera di riattivazione del senso di comunità, di valorizzazione delle risorse locali e di stimolo alla creatività giovanile. Si assiste così al recupero di eventi storici, come l’Efebo d’Oro e il Convegno Pirandelliano, precedentemente costretti a cercare sede altrove, e alla nascita di nuove iniziative che coinvolgono i quartieri periferici e le aree provinciali, con un focus particolare sulle giovani generazioni e sul tessuto associativo locale.Il calendario inaugurale, a partire dal 21 giugno, si presenta ricco di eventi di significato profondo. La mostra fotografica “L’eredità dei giudici Falcone e Borsellino”, realizzata da ANSA e curata da Franco Nuccio e Francesco Nicastro, apre il sipario al Teatro Pirandello, offrendo una testimonianza toccante della vita e dell’opera dei due magistrati, un percorso espositivo già apprezzato da migliaia di studenti in Europa. In parallelo, l’omaggio si concretizza con la proiezione di un docufilm e la rappresentazione teatrale “L’ultima estate”, un’opera intensa che vede protagonisti Simone Luglio e Giovanni Santangelo, a cui si aggiunge l’invito al ministro della Giustizia Carlo Nordio a testimoniare l’importanza della memoria per il sistema giudiziario.L’estate si fa musica con un concerto solenne, che unisce la sacralità del luogo con l’arte e il virtuosismo. Il solstizio d’estate e la Festa Europea della Musica si fondono nella suggestiva cornice del Tempio della Concordia, con il concerto di Mario Biondi, accompagnato dall’orchestra sinfonica e jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, guidata dal maestro Walter Attanasi. Questo appuntamento simbolico rappresenta una celebrazione dell’arte, dell’identità siciliana e della capacità di superare le difficoltà, guardando al futuro con speranza e determinazione.Il programma di “Agrigento Capitale della Cultura” si propone come un motore di sviluppo sociale ed economico, un’occasione per rilanciare l’immagine della città e della Sicilia nel mondo, un invito a riscoprire la bellezza del territorio e il valore della memoria, un progetto che, come sottolineano Maria Teresa Cucinotta e Giuseppe Parello, è un patrimonio di tutti e deve rappresentare un punto di ripartenza per la comunità.