Agrigento cede il titolo a L’Aquila: un’eredità culturale da coltivare.

Il passaggio di consegne tra Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e L’Aquila, erede di questo prestigioso titolo, si è concretizzato in una solenne cerimonia al teatro Luigi Pirandello, segnando non una conclusione, ma una transizione continua.

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, insieme alla presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, hanno ufficialmente trasferito il testimone al sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, simbolizzando un’eredità culturale che prosegue il suo percorso.

Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 non ha rappresentato un mero evento isolato, bensì un catalizzatore di trasformazione urbana e di risveglio identitario.

L’anno trascorso ha visto la città impegnata in un’ambiziosa opera di rigenerazione, non solo fisica, ma anche sociale e culturale, con la creazione di nuove connessioni territoriali e la valorizzazione di spazi precedentemente inesplorati.

La visione di Agrigento non si è limitata alla realizzazione di progetti effimeri, ma ha puntato a lasciare un’impronta duratura, consolidando iniziative e investimenti inclusi nel dossier di candidatura, che continueranno a svilupparsi anche dopo il passaggio del titolo.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato come la cultura sia un motore essenziale per lo sviluppo, la coesione sociale e la definizione dell’identità regionale.

L’esperienza di Agrigento rappresenta una piattaforma solida per futuri investimenti culturali, rafforzando il ruolo della Sicilia nel panorama nazionale e internazionale.

Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali, ha evidenziato la capacità degli siciliani di trasformare le sfide in opportunità, un tratto distintivo che ha caratterizzato l’intero percorso di Agrigento Capitale.

Il sindaco di Agrigento ha espresso l’obiettivo di aver costruito un sistema culturale resiliente e interconnesso, capace di integrare spazi, persone e iniziative, creando un patrimonio stabile e fruibile per la comunità.

Maria Teresa Cucinotta ha posto l’accento sull’importanza del coinvolgimento attivo delle scuole, delle associazioni e degli operatori culturali, elementi chiave per il successo e la sostenibilità dell’iniziativa.

Il sindaco de L’Aquila ha riconosciuto il valore del lavoro svolto da Agrigento, evidenziando come la città abbia celebrato la cultura come strumento narrativo, capace di interpretare il presente e proiettare il territorio verso il futuro.

L’esperienza di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 si configura, quindi, come un esempio virtuoso di come la cultura possa essere un motore di sviluppo sociale, economico e identitario, lasciando un’eredità preziosa per le generazioni future e aprendo nuove prospettive per la città de L’Aquila.