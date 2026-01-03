Alessandro Borghese a Cefalù: Sapori e Storia tra i 4 Ristoranti

Cefalù, perla normanna incastonata tra la costa tirrenica e le montagne sicule, si appresta ad accogliere una nuova, vibrante, edizione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”.

La puntata, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now, domenica 4 gennaio alle 21:15, si configura come un’immersione nel cuore pulsante di una cucina ibrida, un’ode al dialogo fecondo tra l’abbraccio del mare e la generosità della terra.

Lo chef Alessandro Borghese, in questa occasione, non si limita a giudicare, ma si fa guida in un viaggio alla scoperta delle radici di un’identità gastronomica complessa, plasmata da secoli di influenze culturali e migrazioni.

Cefalù, celebre per la sua maestosa cattedrale, esempio sublime di architettura arabo-normanna, custodisce un patrimonio culinario ricco di significati.

I suoi ristoranti, dai più raffinati ai più autentici, incarnano questo connubio unico: la pasta con le sarde, un classico intramontabile, si affianca a carni pregiate e formaggi locali, creando un mosaico di sapori che riflette la storia e le tradizioni del territorio.

La sfida per Borghese non è solo quella di individuare il miglior ristorante, ma di interpretare la filosofia che anima queste cucine, di comprendere come la passione per il cibo si tramandi di generazione in generazione, mantenendo viva un’eredità culturale.

Quattro ristoratori, ognuno con la propria visione e la propria storia, si contenderanno il titolo di vincitore: Lino, con Passafiume; Jessica, al timone de Il Carretto; Fabio e la sua famiglia con Le Chat Noir; e Maria, anima e cuore di Winery e Putia.

Oltre alla valutazione delle portate, i commensali, veri e propri giudici d’eccezione, esprimono il proprio parere attraverso una dettagliata pagella, che abbraccia l’atmosfera del locale, la cura del menù, la qualità del servizio e, naturalmente, il conto.

Ma a spiccare in questa edizione sarà lo “special”, un elemento distintivo che valorizza le peculiarità del territorio.

A Cefalù, il riflettore si accende sulla “pasta a taiànu”, un piatto che incarna l’essenza stessa della cucina siciliana: un timballo di pasta, un concentrato di sapori rustici e intensi, frutto di una lenta cottura in un tradizionale vaso di terracotta araba.

Il nome, “taiànu”, evoca la storia e l’artigianato di un’eredità culturale che si fonde con la sapienza culinaria.

Il premio finale, oltre al prestigioso titolo, rappresenta un sostegno concreto per l’attività del vincitore, un investimento nel futuro della ristorazione siciliana e un riconoscimento alla sua autenticità.