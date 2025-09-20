Alex Baudo: il dolore, l’eredità e il ricordo di Pippo.

Il velo del dolore si fa ancora pesante, ma Alex Baudo, musicista e figlio del compianto Pippo, si fa portavoce di un’amara riflessione: la sacralità del lutto profanato dalla superficialità e dalla distorsione del giudizio altrui.

In un’intervista toccante a *Verissimo*, Alex affronta il peso delle critiche e delle speculazioni sorte attorno alla gestione dell’eredità paterna, sottolineando con fermezza il desiderio di preservare la memoria di suo padre in un contesto di rispetto e di pace.

L’annuncio della perdita, arrivato a Brisbane durante un breve viaggio per celebrare il compleanno del figlio, ha rappresentato un colpo inatteso.

Il viaggio frettoloso verso la Sicilia, tra i preparativi e la necessità di affrontare il dolore, è stato poi amplificato dall’attenzione mediatica, culminata in interpretazioni errate e superficiali.

L’immagine di Alex, con una gomma da masticare in bocca per alleviare il caldo soffocante, è stata travisata in mancanza di partecipazione e di rispetto, un’accusa ingiusta che ha esacerbato la sua sofferenza.

Alex, con profonda sensibilità, sottolinea l’impossibilità per chiunque di comprendere la complessità del dolore interiore, l’inappellabile diritto di esprimere il lutto in maniera personale e unica.

La sua difficoltà a manifestare un’emozione “tenera e soft” non è sinonimo di indifferenza, ma espressione di un vortice di ricordi, di immagini commoventi che si affollavano nella sua mente.

Il rapporto con il padre, pur segnato da una distanza emotiva nei primi anni, si è evoluto nel tempo, rafforzato da un legame basato sulla condivisione di un carattere simile, un’ironia tagliente e una capacità innata di stemperare le situazioni con leggerezza.

La consapevolezza della malattia del padre, negli ultimi anni, aveva preparato Alex al lutto, ma la bruschezza dell’evento ha scosso profondamente la sua esistenza.

La polemica sulla divisione dell’eredità, sollevata da Katia Ricciarelli, viene liquidata con un sorriso e un giudizio positivo nei confronti dell’ex moglie di Pippo, descritta come una donna spiritosa e sincera.

Anche il rapporto con la sorella Tiziana, un tempo carico di imbarazzo e di attesa, si è evoluto in un legame affettuoso e di supporto reciproco, un’àncora in un mare di fragilità.

Alex riflette con affetto sulla figura paterna, evidenziando la sua eleganza, la sua gentilezza e la sua innata capacità di far sorridere.

I momenti di incomprensione, inevitabili in ogni rapporto genitoriale, vengono superati dalla consapevolezza del bene profondo che li ha sempre uniti.

La memoria di Pippo, intrisa di affetto e di riconoscenza, rimane viva nel cuore di Alex e di tutti coloro che lo hanno amato, un patrimonio inestimabile che trascenderà il tempo e le mode.

La sua figura resta impressa nell’immaginario collettivo italiano, un simbolo di talento, di ironia e di umanità.