Anna Foa vince il primo Premio Strega Saggistica

La prima edizione del Premio Strega Saggistica ha incoronato Anna Foa per “Il suicidio di Israele” (Laterza), un’opera che ha riscontrato il favore di ventidue voti su cinquantaquattro, segnando un debutto significativo per il premio nato per celebrare la qualità della riflessione saggistica contemporanea. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 20 giugno nell’ambito del Taobuk – Taormina International Book Festival e magistralmente condotta da Eva Giovannini, ha visto emergere Vittorio Lingiardi con “Corpo, umano” (Einaudi) come secondo classificato, ottenendo venti voti, mentre Alessandro Aresu, con la sua “Geopolitica dell’intelligenza artificiale” (Feltrinelli), si è posizionato al terzo posto con soli cinque voti, evidenziando la complessità e la diversità di approcci che caratterizzano il panorama saggistico attuale.La scelta della giuria, composta da personalità di spicco provenienti dall’accademia, dalla ricerca scientifica e dal giornalismo d’inchiesta – un crocevia di competenze e prospettive – ha sancito un riconoscimento che va oltre la semplice valorizzazione letteraria, aspirando a illuminare le sfide intellettuali e le questioni urgenti del nostro tempo. Il Comitato scientifico, pilastro fondamentale del processo di selezione, ha definito la cinquina dei candidati, con nomi illustri come Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine, presidente, che ne garantiscono la rigorosità e l’autorevolezza.L’evento ha rappresentato un’occasione di dialogo e confronto, arricchito dalla presenza di Anne Applebaum, vincitrice del Premio Strega Saggistica Internazionale e autrice di “Autocrazie”, un’analisi lucida e inquietante sulle derive autoritarie nel mondo. La sua testimonianza ha contribuito a sottolineare l’importanza cruciale del pensiero critico e della ricerca della verità in un’epoca segnata da disinformazione e polarizzazione.La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo culturale e finanziario, tra cui Antonella Ferrara, presidente di Taobuk; Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci; Stefano Petrocchi, direttore; Giuseppe D’Avino, presidente Strega Alberti Benevento; e Salvatore Pulignano, direttore regionale Calabria Sicilia di Bper Banca, quest’ultima partner strategico del premio.Il Premio Strega Saggistica si configura come un’iniziativa promossa congiuntamente da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, e si avvale della collaborazione di istituzioni chiave come Fuis-Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Gabinetto Vieusseux e Casa dell’Architettura, testimoniando un impegno collettivo per la promozione e la diffusione della cultura saggistica come strumento di conoscenza, consapevolezza e progresso civile. La prima edizione, con l’opera di Foa, non solo ha inaugurato un nuovo percorso di riconoscimento letterario, ma ha anche lanciato un segnale forte: la saggistica, con la sua capacità di analizzare il reale e di offrire interpretazioni complesse, merita un posto di rilievo nel panorama culturale italiano.