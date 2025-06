Art Nouveau Week: Un Volo tra Arte, Natura e Bellezza Italiana

Sulle delicate ali di un’icona alata, si dispiega la settima edizione della *Art Nouveau Week*, un appuntamento europeo che celebra la vibrante stagione culturale e artistica dell’inizio del Novecento. Dall’8 al 14 luglio, l’Associazione Italia Liberty guida un viaggio suggestivo attraverso il territorio nazionale, delineando un percorso tematico ispirato alla figura della farfalla, simbolo di trasformazione, bellezza effimera e connessione con la natura.L’immagine guida di questa edizione, tratta da un ventaglio pubblicitario Putnam Fadeless Dyes-Tints degli anni ’20, cattura l’essenza di un’epoca in cui l’arte e il commercio si intrecciavano in un connubio affascinante. La ninfa verde, immersa in un’atmosfera eterea, usa i colori Putnam Fadeless Dyes and Tints per dare vita a un’ala di farfalla, un gesto che incarna l’aspirazione alla perfezione cromatica e all’espressione individuale.La *Art Nouveau Week* si configura come un palinsesto articolato, un vero e proprio percorso di immersione nella cultura Liberty. Un ricco programma di visite guidate, tour tematici, mostre e convegni, curato dall’esperto Andrea Speziali, promette di svelare tesori nascosti e opere inedite, offrendo una prospettiva approfondita sull’estetica e la filosofia di questo movimento artistico. Speziali guiderà quattordici incontri, due al giorno, per illuminare dettagli significativi e contestualizzare le opere presentate.Un centinaio di itinerari giornalieri, disseminati in più di settanta città italiane, apriranno le porte a edifici Liberty raramente accessibili al pubblico. Tra questi, si segnalano la sontuosa villa Pottino a Palermo, la graziosa villa Magrini a Cesenatico, la raffinata Villa Serafini a Riccione, il maestoso Palazzo Pastore a Melfi e l’elegante villa Simonini a Lucca. Un ciclo di visite guidate, dedicato all’intersezione tra arte Liberty e arte funeraria, accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei principali cimiteri monumentali italiani, testimonianze eloquenti di un’epoca che sublimava anche il lutto in forme di straordinaria bellezza.Per un pubblico particolarmente interessato all’estetica e alla storia dell’Art Nouveau, l’Associazione Italia Liberty ha progettato una serie di tour esclusivi, che si snodano tra l’Italia e la Spagna, coniugando l’apprezzamento per l’architettura con l’immersione nella cultura locale e la ricerca della raffinatezza.La Sicilia, quest’anno, assume un ruolo di spicco, fungendo da epicentro delle celebrazioni. Oltre alle numerose visite guidate nelle città di Catania e Palermo, è in programma il ciclo di conferenze “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Déco”, un’occasione imperdibile per comprendere le peculiarità dell’interpretazione siciliana di questi movimenti artistici. I cancelli di villa Pottino, di Villa Ardizzone a Catania e di Casa Museo Liberty a Chiaramonte Gulfi si apriranno al pubblico, rivelando un patrimonio di opere di artisti quali Ernesto Basile, René Lalique, Legras, Carlo Zen e una collezione eccezionale di creazioni ebaniste, testimonianze di un’epoca di straordinaria creatività e innovazione. L’iniziativa si propone non solo come un’esplorazione estetica, ma anche come un’occasione per riflettere sul rapporto tra arte, società e progresso in un periodo cruciale della storia europea.