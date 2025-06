Ceramica: Dialoghi tra Arte e Materia a Monreale

A Monreale, il Complesso Monumentale Guglielmo II ospita “Ceramica: Dialoghi tra Arte e Materia”, una mostra eccezionale che raccoglie quasi cento opere di sessanta artisti, ponte tra il Novecento e l’epoca contemporanea. Più che una retrospettiva, si tratta di un’esplorazione multidisciplinare che decostruisce i confini tradizionali tra arte, artigianato e design, rivelando come la ceramica sia diventata, nel corso del tempo, un potente veicolo espressivo per figure artistiche di diversa provenienza geografica e sensibilità.L’iniziativa, curata da Vincenzo Sanfo, nasce dalla volontà di tracciare un percorso che illumini l’evoluzione della ceramica, dalla sua tradizionale funzione decorativa alla sua piena integrazione nel panorama artistico contemporaneo. L’influenza di Pablo Picasso, con la sua rivoluzionaria sperimentazione a Vallauris, si rivela cruciale: il suo approccio, liberatorio e innovativo, ha scardinato le convenzioni, aprendo la strada a una nuova concezione della ceramica come forma d’arte autonoma, capace di trascendere l’idea di mero oggetto funzionale o decorativo.La mostra si articola in sei sezioni tematiche, ciascuna delle quali offre una prospettiva unica sul rapporto tra l’arte e la terra. “Percorso Storico” ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione ceramica; “Cina, tra Poesia e Contestazione” esplora la millenaria tradizione cinese, dove la ceramica ha sempre convissuto con la calligrafia e la filosofia, diventando espressione di ribellione e ricerca spirituale; “Latino America e la Forma del Colore” celebra l’esuberanza cromatica e la vitalità espressiva dell’arte latinoamericana; “Presenze Italiane” offre un affresco dei principali interpreti italiani, da Salvatore Fiume a Marco Lodola; “Concettuale d’autore” analizza l’uso della ceramica come medium per l’espressione di concetti e idee; e, infine, “La Gioia della Pop-Art” omaggia l’approccio iconoclasta e giocoso di artisti come Andy Warhol, influenzato dalla collaborazione con Rosenthal, che ha trasposto sulla ceramica l’estetica della cultura di massa.Il percorso espositivo presenta opere di artisti che spaziano da Sonia Delaunay e Marc Chagall, con la loro poesia lirica, a Salvador Dalí e Arman, rappresentanti del Surrealismo e della pratica dell’accumulo seriale, fino a figure concettuali come Marina Abramović e Louise Bourgeois, e alla creatività femminile di Yayoi Kusama e Jenny Holzer. La mostra non trascura l’impatto di artisti internazionali come Ai Weiwei, Pan Lusheng e Zhang Hong Mei, che dimostrano come, in Cina, la ceramica abbia mantenuto un’importanza tecnica e simbolica, distinta da una semplice funzione ornamentale. Allo stesso modo, le opere degli artisti sudamericani rivelano codici iconografici unici, mentre la presenza di Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e Sol LeWitt testimonia l’influenza delle correnti artistiche nordamericane, compresa la Street Art e la pratica concettuale.”Ceramica: Dialoghi tra Arte e Materia” si configura quindi come un’occasione imperdibile per comprendere l’evoluzione della ceramica come forma d’arte, un intreccio affascinante di storia, tecnica e creatività che celebra la materia come linguaggio universale. La mostra, realizzata con il patrocinio dell’Ars e prodotta da Renaissance srl, rimarrà aperta fino all’8 dicembre.