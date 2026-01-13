Corleone, 30 anni dopo: riscoprire un’immagine, cambiare una realtà.

Nell’auditorium dell’istituto don Colletto, un’eco di trent’anni fa risuonava, un’eco di coraggio e speranza.

Si riunivano volti nuovi, testimoni di un presente in trasformazione, e quelli che ancora portavano i segni di un passato complesso, per onorare la memoria di Oliviero Toscani e per riflettere sull’impatto duraturo della sua audace operazione: un tentativo di decostruire l’immagine di Corleone, soffocata per decenni sotto il peso di un’associazione ineludibile.

“Una scommessa vinta”, affermava con convinzione Pippo Cipriani, sindaco di quell’epoca cruciale, le cui parole venivano riprese e amplificate dal successore, Walter Rà, che sottolineava la rilevanza di quel progetto, ribattezzato “Operazione Fiducia”, come catalizzatore di un cambiamento profondo.

Toscani, fotografo capace di coniugare provocazione estetica, profonda pedagogia e acuta osservazione sociale, non si limitò a scattare immagini.

Intraprese una ricerca antropologica, individuando circa cinquanta volti, simboli di una nuova generazione desiderosa di liberarsi dalle catene di un retaggio doloroso.

Questi volti, impressi nel catalogo Benetton della primavera-estate 1997, divennero finestre sull’anima di una comunità che aspirava a riscattarsi.

Gabriella Pollara e Celeste Tortorici, due ragazzine allora, oggi donne, si ritrovavano a confrontarsi con le loro immagini giovanili, parte di una mostra aperta fino al 31 gennaio, un viaggio visivo nella ricerca di una normalità negata troppo a lungo.

La dirigente scolastica Elisa Inglima evidenziava come l’esperienza di queste ragazze, incarnata nelle fotografie, rappresentasse un potente stimolo per i giovani di oggi, invitandoli a costruire il futuro partendo da una consapevolezza del passato, senza dimenticare le sue ferite, ma nutrito di speranza.

Giornalisti come Rino Cascio, Dino Paternostro, Enrico Bellavia ed Emanuele Lauria contribuirono con le loro testimonianze a ricostruire il valore di un’iniziativa che, prima di tutto culturale, generò un impatto tangibile nella vita reale delle persone, contribuendo a spezzare il fatale binomio Corleone-mafia.

Quel ricordo evocava la primavera corleonese di trent’anni fa, un’epoca di fermento e di aperture, volta a incoraggiare investimenti esterni per favorire la rinascita economica e sociale del territorio.

Dino Paternostro riassumeva l’essenza del lavoro di Toscani: “Mettereva sullo sfondo i vecchi con le coppole, come simboli da superare”.

Il fotografo, animato da una profonda fiducia nel potenziale delle nuove generazioni, ricercava un dialogo costante con i ragazzi, un desiderio espresso e ripreso dal suo collaboratore Paolo Landi, a cui era dedicato un libro presentato proprio a Corleone.

Un libro che raccontava come Toscani, già allora, pensasse al futuro di quei volti puliti che non erano ancora nati.

Toscani offriva a quei giovani la possibilità unica di auto-rappresentazione, di esprimere la verità senza compromessi, rompendo il muro dell’omertà e abbattendo le barriere del silenzio.

Pur utilizzando il linguaggio della pubblicità, con le sue tecniche persuasive, egli ne sovvertiva il significato, affrontando temi tabù, argomenti che l’industria della comunicazione tendeva a evitare: la guerra, il razzismo, la malattia, la violenza.

Un atto di coraggio civile che metteva a nudo le ipocrisie e gli stereotipi, non solo su Corleone, ma sull’intera Sicilia, restituendo dignità a una comunità ferita e silenziata.

Un’operazione che non si limitava a cambiare un’immagine, ma che aspirava a trasformare una realtà.