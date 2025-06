DolceeGabbana a Taormina: Lusso, Storia e Tradizione al San Domenico

L’estate taorminese si tinge di un lusso inconfondibile con il ritorno di DolceeGabbana al San Domenico Palace, l’iconico hotel Four Seasons che incarna l’eccellenza dell’ospitalità siciliana. Quest’anno, il brand italiano, in una sinergia di estetica e tradizione, rielabora lo spazio con un’immersione creativa denominata DG Resort, un’esperienza che va ben oltre il semplice pop-up store.Il San Domenico Palace, un tempo fulcro spirituale come monastero secolare, si erge a testimonianza di una storia nobile e stratificata, patrimonio inestimabile del tessuto culturale taorminese. La scelta di questo luogo non è casuale: rappresenta l’ideale di bellezza senza tempo, un rifugio di eleganza dove l’architettura storica dialoga con il design contemporaneo. DolceeGabbana, sensibili a questo legame profondo con il passato, ne amplificano la suggestione, trasformando l’intera area della piscina a sfioro, sospesa a picco sul mare, e la sua terrazza panoramica in un’ode al Mediterraneo.La palette cromatica, ispirata alle sfumature cangianti del mare e della costa, evoca l’artigianato locale, in particolare la ricca tradizione ceramica siciliana. Ogni dettaglio è permeato da un’attenzione meticolosa alla manualità, un omaggio ai valori del “fatto a mano” che affondano le radici nella cultura del Sud Italia, un’eco dei saperi antichi preservati attraverso le generazioni. Non si tratta solo di decorazione, ma di un’immersione sensoriale che racconta una storia di passione e dedizione.All’interno dell’ex sacrestia del monastero, si rivela un’esclusiva boutique pop-up, un vero e proprio scrigno di desideri. Oltre alla selezione curata di abbigliamento e accessori DolceeGabbana, un’inedita collezione, realizzata in esclusiva per l’occasione, celebra la bellezza dei luoghi iconici di Taormina attraverso una stampa originale. Questa collezione, un’autentica opera d’arte, rappresenta un’espressione unica del legame tra moda e territorio, un souvenir prezioso da custodire.Dalla nascita nel 1985, DolceeGabbana si è affermata come leader indiscussa nel panorama globale della moda e del lusso, un’eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo. Domenico Dolce e Stefano Gabbana, anima creativa del brand, continuano a dirigere con visione strategica l’evoluzione dell’azienda, plasmando un universo fatto di estetica, innovazione e passione. Il gruppo, espressione autentica dell’italianità, non si limita all’abbigliamento e agli accessori, ma estende la sua creatività a fragranze, cosmetici, orologi, gioielli e progetti lifestyle che abbracciano l’arredamento e l’alta moda su misura, testimoniando una visione completa e sofisticata del lusso contemporaneo.