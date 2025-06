Falcone e Borsellino: un’eredità da non dimenticare.

L’eco del sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino risuona ancora, un’eredità immateriale che permea il tessuto civile e morale della Repubblica Italiana, un patrimonio prezioso che esige costante cura e profonda valorizzazione. L’iniziativa della Fondazione Agrigento 2025, siglando un omaggio fotografico e un ciclo di eventi dedicati ai due magistrati nell’ambito del programma “Agrigento Capitale Italiana della Cultura”, si configura come un gesto di profonda responsabilità, un segnale tangibile dell’ancoraggio ai principi costituzionali di giustizia, libertà e legalità che troppo spesso appaiono fragili e precari. Come sottolinea il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riletto con emozione dalla Presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, l’arte, in questo contesto, assume un ruolo imprescindibile, trascendendo la mera rappresentazione estetica per divenire strumento di memoria collettiva e di sensibilizzazione. Le immagini esposte non sono semplici fotografie; sono frammenti di un’epoca drammatica, testimonianze eloquenti del coraggio di Falcone, Borsellino, Antonino Morvillo e dei coraggiosi uomini e donne delle loro scorte, caduti nell’adempimento del loro dovere.Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, evoca la memoria indelebile impressa in ogni italiano adulto, il ricordo vivido del momento in cui quelle notizie sconvolgenti squarciarono la normalità quotidiana. La trasmissione di questa memoria alle nuove generazioni, un compito arduo ma imprescindibile, si traduce in un impegno concreto: un percorso europeo volto a scongiurare l’oblio, a preservare la consapevolezza delle radici della nostra identità democratica. Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, coglie nel segno: Falcone e Borsellino rappresentano punti di riferimento ineludibili per tutti coloro che aspirano a una Sicilia libera da condizionamenti criminali, per chi crede in un progresso sociale ed economico fondato sulla legalità e sulla giustizia. La data del 21 giugno, strategicamente individuata, incarna la gravità di quei giorni segnati da una violenza inaudita, un intermezzo doloroso tra il 23 maggio, data della strage di Capaci, e il 19 luglio, giorno della strage di via D’Amelio, due eventi che scossero le fondamenta della nazione, lasciando una ferita aperta che ancora sanguina. L’eredità di Falcone e Borsellino non è solo una questione storica, ma un monito costante, un imperativo morale che impone a ciascuno di noi un impegno quotidiano nella difesa dei valori democratici e nella lotta contro ogni forma di illegalità. È un’eredità da custodire, da coltivare, da tramandare alle future generazioni, affinché il loro sacrificio non sia vano.